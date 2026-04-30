jueves 30 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Show

Anuncian que llegan Los Herrera a San Juan: fecha y lugar donde se presentarán

El popular grupo cuartetero se presentará en el departamento Rawson. La visita se da en un gran momento para la banda, con fuerte presencia en escenarios de todo el país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
7619ba5385c89646ca4d99d3a477225f

La agenda musical sanjuanina suma un nuevo show destacado: anunciaron la llegada de Los Herrera, el grupo que viene ganando protagonismo en la escena del cuarteto. La presentación será el sábado 9 de mayo, desde las 23:00, en el Complejo La Superiora, uno de los espacios elegidos para eventos nocturnos en la provincia.

Lee además
Imágen ilustrativa 
2° edición

Abren convocatoria nacional con beneficios gratuitos para PyMEs: cómo participar desde San Juan
Cómo funcionarán los servicios en San Juan durante el Día del Trabajador.
Festejo

Día del Trabajador: cómo funcionarán los servicios este viernes feriado en San Juan

Originarios de Córdoba, Los Herrera se han consolidado como una de las propuestas jóvenes más convocantes del género. Con un estilo fresco y marcado por la impronta familiar, los hermanos lograron posicionarse rápidamente con canciones pegadizas y una fuerte conexión con el público, especialmente entre los más jóvenes.

El grupo mantiene una intensa actividad en vivo, recorriendo distintos puntos del país y sumando seguidores en cada presentación. Su crecimiento también se apoya en el impacto de sus temas en plataformas digitales y redes sociales, donde acumulan miles de reproducciones.

La llegada a San Juan se da, además, en un contexto cercano para la familia musical. Hace poco tiempo, Q’ Lokura —banda en la que es vocalista el Chino Herrera, hermano de los integrantes del grupo— se presentó en el Estadio del Bicentenario, dejando una gran convocatoria y reafirmando el fuerte vínculo del cuarteto cordobés con el público local.

Temas
Seguí leyendo

El raro pez nunca antes visto en San Juan que quedó en la mira de los investigadores

Los estatales de San Juan cobran antes del Día del Trabajador y se adelanta conectividad a docentes

Ladridos, fe y mucha emoción: San Juan bendijo a sus mascotas en una concurrida jornada

Venden el inmueble donde funcionó una histórica panadería en San Juan

Pocas certezas en San Juan tras la millonaria venta de una red inmobiliaria que opera en la provincia

Video: la tierna sorpresa que se llevó un trabajador en un campamento minero en San Juan

Por el finde largo, en San Juan habrá operativos con más de 400 policías

Dos partidos políticos ligados al peronismo perdieron su personería en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
gimena accardi y seven kayne confirmaron su romance: asi fue su escapada romantica a pinamar
En redes

Gimena Accardi y Seven Kayne confirmaron su romance: así fue su escapada romántica a Pinamar

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un chimbero denunció que le habían robado y lo dejaron convulsionando pero era mentira: fueron sus cuñadas
Tremendo

Un chimbero denunció que le habían robado y lo dejaron convulsionando pero era mentira: fueron sus cuñadas

Venden el inmueble donde funcionó una histórica panadería en San Juan
En el centro

Venden el inmueble donde funcionó una histórica panadería en San Juan

Imagen ilustrativa
Presunta estafa

Un sanjuanino denunció que le vendieron un auto en mal estado, reclamó la plata y lo amenazaron de muerte

Allanamiento en Rivadavia: secuestran plantas y cogollos de marihuana, pero no hubo detenidos
Procedimiento policial

Allanamiento en Rivadavia: secuestran plantas y cogollos de marihuana, pero no hubo detenidos

Imagen ilustrativa
Golpe de madrugada

Un pocitano se confió, dejó 14 garrafas de gas en la puerta de su negocio y en la noche se las robaron

Te Puede Interesar

Bolichero golpeado por encargo por barrabravas: los empresarios seguirán siendo investigados a la espera de juicio
Lo último

Bolichero golpeado por encargo por barrabravas: los empresarios seguirán siendo investigados a la espera de juicio

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con apoyo del bloquismo y parte del peronismo, el oficialismo logró designar a De la Torre como camarista civil
Cámara de Diputados

Con apoyo del bloquismo y parte del peronismo, el oficialismo logró designar a De la Torre como camarista civil

Lo que todos quieren saber en San Juan: abrirán o no un nuevo concurso para ingresar al Poder Judicial
Expectativa

Lo que todos quieren saber en San Juan: abrirán o no un nuevo concurso para ingresar al Poder Judicial

Vista de la Ruta 506 por Guandacol, donde La Rioja corto el camino y provcó la reacción en contra de los vecinos.  Vicuña apunta a reactivar obras viales en La Rioja y retomar el vínculo institucional tras el freno judicial.
Nuevo escenario tras el conflicto

Vicuña busca retomar operaciones en La Rioja y ya hubo una reunión con el gobierno de Quintela

Cuatro años de prisión domiciliaria para el autor de la doble tragedia en Ruta 40: no podrá conducir por 10 años
Con tobillera electrónica

Cuatro años de prisión domiciliaria para el autor de la doble tragedia en Ruta 40: no podrá conducir por 10 años