Anuncian que llegan Los Herrera a San Juan: fecha y lugar donde se presentarán

La agenda musical sanjuanina suma un nuevo show destacado: anunciaron la llegada de Los Herrera , el grupo que viene ganando protagonismo en la escena del cuarteto. La presentación será el sábado 9 de mayo, desde las 23:00, en el Complejo La Superiora , uno de los espacios elegidos para eventos nocturnos en la provincia.

Originarios de Córdoba, Los Herrera se han consolidado como una de las propuestas jóvenes más convocantes del género. Con un estilo fresco y marcado por la impronta familiar, los hermanos lograron posicionarse rápidamente con canciones pegadizas y una fuerte conexión con el público, especialmente entre los más jóvenes.

El grupo mantiene una intensa actividad en vivo, recorriendo distintos puntos del país y sumando seguidores en cada presentación. Su crecimiento también se apoya en el impacto de sus temas en plataformas digitales y redes sociales, donde acumulan miles de reproducciones.

La llegada a San Juan se da, además, en un contexto cercano para la familia musical. Hace poco tiempo, Q’ Lokura —banda en la que es vocalista el Chino Herrera, hermano de los integrantes del grupo— se presentó en el Estadio del Bicentenario, dejando una gran convocatoria y reafirmando el fuerte vínculo del cuarteto cordobés con el público local.