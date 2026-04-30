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Cuatro años de prisión domiciliaria para el autor de la doble tragedia en Ruta 40: no podrá conducir por 10 años

Se trata de Eliazar Flores Condori, conductor que por su negligencia e imprudencia provocó la muerte de su pareja, Angélica Mundocore y la joven Carolina Sastre. También se hizo responsable de las lesiones graves de Camila Bravo y Emilia Oviedo. La familia de Sastre, quién peleó a rajatabla para que esta medida alternativa no se produjera, ahora sí estuvo de acuerdo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Tribunales este jueves 30 de abril fue el escenario del capítulo final para una de las causas viales más complejas y mediáticas de los últimos años. Eliazar Flores Condori, el hombre que el 15 de enero de 2025 provocó un choque frontal con consecuencias fatales en la Ruta 40, recibió una condena de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo bajo modalidad domiciliaria y 10 años de inhabilitación especial para conducir.

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La sentencia, homologada por la jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón, llega tras un proceso marcado por la resistencia de los familiares de las víctimas y un fuerte debate jurídico sobre los límites del juicio abreviado.

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El hecho: una maniobra inexplicable y fatal

El siniestro se produjo en la siesta del 15 de enero de 2025. Flores Condori circulaba al mando de su camioneta Toyota Hilux en sentido Sur-Norte. Por razones que la pericia accidentológica atribuyó a la imprudencia y negligencia, el conductor perdió el control de su vehículo, invadió el carril contrario y chocó de frente contra un Peugeot 308.

En el automóvil viajaba Carolina Sastre, una joven cuya muerte fue instantánea. La acompañaban sus amigas Camila Bravo y Emilia Oviedo, quienes sobrevivieron al impacto pero resultaron con lesiones de extrema gravedad que requirieron meses de rehabilitación. Semanas después, la tragedia sumó una segunda víctima fatal: Angélica Mundocore, pareja de Flores Condori, quien falleció en el hospital debido a las heridas sufridas mientras viajaba como acompañante en la Hilux.

Un laberinto judicial que duró más de un año

Llegar a la sentencia de este jueves no fue sencilla. El proceso estuvo a punto de naufragar en varias oportunidades debido a la falta de acuerdo entre las partes. En mayo de 2025, la fiscalía y la defensa original de Flores pactaron una pena de 3 años de prisión domiciliaria. Sin embargo, la jueza Chicón -en un fallo poco habitual para el sistema acusatorio- rechazó el acuerdo al dar lugar a la oposición de la querella, que consideraba la pena "insultante" frente al daño causado.

Meses después, el juez de Impugnación Eduardo Raed respaldó la decisión de Chicón. Para la familia Sastre, ahora representada por la defensora oficial Sandra Leveque, el conductor de nacionalidad boliviana debía recibir una pena mayor y de cumplimiento efectivo en el Penal de Chimbas.

Tales presentaciones llegaron a la Corte de Justicia. El Ministerio Público Fiscal -representado por Adolfo Díaz y César Recio de UFI Delitos Especiales- llevó el caso hasta la máxima autoridad judicial de la provincia, alegando que los jueces habían actuado con arbitrariedad. No obstante, los cortistas Marcelo Lima, Juan José Victoria y Guillermo De Sanctis denegaron el recurso por cuestiones técnicas, señalando que la fiscalía no podía impugnar resoluciones que no fueran sentencias definitivas.

Luego de que la Corte ordenara que el proceso continuara hacia un debate oral y público, las partes volvieron a sentarse a negociar. En diciembre pasado, Flores Condori había logrado salir del Penal de Chimbas para continuar el proceso en su domicilio con tobillera electrónica.

Finalmente, este 30 de abril, la defensa y la fiscalía presentaron un nuevo acuerdo que elevó la pena a 4 años. La querella comunicó que la familia de Carolina Sastre finalmente prestaba su conformidad. Los padres de la joven, quienes en audiencias previas habían manifestado con dolor que el acusado "usó la camioneta como un arma", aceptaron esta solución alternativa para cerrar un ciclo de dolor y evitar la incertidumbre de un juicio común más prolongado.

Flores Condori fue declarado penalmente responsable de homicidio culposo agravado (por la multiplicidad de víctimas y la conducción antirreglamentaria) en perjuicio de Sastre y Mundocore, en concurso ideal con lesiones graves hacia Bravo y Oviedo.

Además de la restricción de su libertad, la justicia le impuso la inhabilitación máxima: durante los próximos 10 años no podrá estar al frente de ningún vehículo con motor, una medida que busca garantizar que la negligencia demostrada en aquella jornada de enero de 2025 no vuelva a repetirse en las rutas sanjuaninas.

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Cómo fue el siniestro vial en Ruta 40

El suceso mortal ocurrió el 15 de enero de 2025, cuando Flores manejaba su camioneta Toyota Hilux, en dirección de Sur a Norte, y sorpresivamente se cruzó de carril. Lamentablemente, del otro lado del camino y en la dirección opuesta, se desplazaba de el Peugeot 308 que conducía Sastre con el que impactó de frente.

Como consecuencia del tremendo impacto la conductora, que viajaba con sus amigas Camila Bravo y Emilia Oviedo, falleció al igual que lo hizo semanas más tarde la esposa de Flores, Angélica Mundocorre, que se hallaba como acompañante en el vehículo que ocasionó el incidente.

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