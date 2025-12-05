Doble tragedia en Ruta 40: el conductor de la camioneta dejará el Penal e irá a prisión domiciliaria

Eliazar Flores Condorí , el hombre acusado por la terrible doble tragedia vial registrada en enero sobre Ruta 40 , dejará el Penal de Chimbas y continuará detenido en su casa de Media Agua , bajo un estricto control, con tobillera electrónica y vigilancia policial periódica. Así lo resolvió este viernes la jueza Verónica Chicón, en una audiencia que volvió a tensar el clima entre las partes y desató el enojo de los familiares de las víctimas, quienes se opusieron firmemente al cambio de modalidad.

La magistrada prorrogó la prisión preventiva por cuatro meses y extendió por seis meses más el plazo de investigación, pero habilitó que Flores Condorí cumpla la medida desde su domicilio apenas el dispositivo electrónico esté disponible. Hasta ese momento, seguirá alojado en el complejo penitenciario. El imputado lleva casi un año privado de la libertad: está detenido desde el 15 de enero, día en que ocurrió el siniestro en Pocito.

El expediente que lo tiene como principal acusado es uno de los pocos casos de homicidio culposo en siniestros viales que llega a un período tan prolongado de prisión preventiva sin sentencia, según remarcan fuentes judiciales y penalistas. En la mayoría de los hechos de este tipo, los imputados afrontan el proceso en libertad o reciben condenas condicionales.

El choque que derivó en la tragedia ocurrió cuando Flores Condorí circulaba en su camioneta Toyota Hilux de Sur a Norte y, por motivos que aún se investigan, se cruzó de carril. En sentido contrario viajaba el Peugeot 308 conducido por Carolina Sastre, quien murió en el acto.

image

En el vehículo también iban sus amigas, Camila Bravo y Emilia Oviedo, ambas con graves lesiones. Días más tarde falleció Angélica Mundocore, esposa del imputado y acompañante en la camioneta.

Otras dos personas-la hermana del acusado y una de las amigas de Sastre- permanecieron internadas durante semanas, pero finalmente lograron recuperarse.