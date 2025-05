Rechazan el acuerdo de juicio abreviado contra el conductor que protagonizó el siniestro fatal en Ruta 40

La semana pasada, la defensa de Flores, a cargo de la abogada Filomena Noriega, ratificó un acuerdo por la pena de tres años de prisión efectiva domiciliaria con la UFI Delitos Especiales, a través del fiscal Adolfo Díaz. Sin embargo, la jueza Gloria Verónica Chicón no dictó una sentencia y resolvió un cuarto intermedio hasta este 6 de mayo, tras la oposición que presentó una parte de la querella.

Cabe destacar que el abogado Gabriel Sanz, quien encarna los intereses de la familia de Carolina Sastre -la chica de 29 años que perdió la vida en el siniestro vial-, presentó resistencia a dicha resolución y pidió la inadmisibilidad del acuerdo y que se vaya a juicio. Fue por ello que la jueza Chicón imprimió suspenso antes de emitir la sentencia contra el imputado por homicidio culposo, doblemente agravado por la conducción temeraria y la cantidad de las victimas, en concurso ideal por lesiones graves lesiones culposas graves.

Flores Condori seguirá preso. Se le vence el 18 de mayo la prisión preventiva.

Siete días después, la magistrada interviniente rechazó el acuerdo entre el Ministerio Público y la defensa de Flores. "Es un acuerdo que no hace a la paz social y afecta en la vida de la sociedad", dijo. Agregando que la querella también es parte y que la prueba puede ser puesta a disposición en juicio. Además destacó, que el MPF no fundamentó bien el por qué de la domiciliaria para Flores Condori.

image.png "Es un acuerdo que no hace a la paz social y afecta en la vida de la sociedad", dijo la jueza Gloria Verónica Chicón este martes.

El martes pasado estaba previsto que se llevara adelante el juicio abreviado en el que el conductor acusado reconocería su responsabilidad en el incidente que se desató en Ruta 40, entre Calle 13 y Calle 14, en Pocito. El representante del Ministerio Público, junto a su ayudante fiscal César Recio, habían convenido la pena de prisión efectiva para el sujeto de nacionalidad boliviana como así también la inhibición para conducir por un plazo de 10 años.

No obstante, la resolución se vio interrumpida ante la queja de la querella, que no está de acuerdo con el castigo, el que considera que debería ser mayor. Aunque su opinión no resulta vinculante para la toma de decisión de la magistrado, la controversia obligó a que la autoridad se tomase más tiempo para emitir un fallo, por lo que el 6 de mayo se retomará la audiencia y se conocerá una definición.

image.png De izquierda a derecha: la abogada defensora de Flores, Filomena Noriega; el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Adolfo Díaz; y el ayudante fiscal César Recio.

El suceso mortal ocurrió el 15 de enero, cuando Flores manejaba su camioneta Toyota Hilux, en dirección de Sur a Norte, y sorpresivamente se cruzó de carril. Lamentablemente, del otro lado del camino y en la dirección opuesta, se desplazaba de el Peugeot 308 que conducía Sastre con el que impactó de frente.

Como consecuencia del tremendo impacto la conductora, que viajaba con sus amigas Camila Bravo y Emilia Oviedo, falleció al igual que lo hizo semanas más tarde la esposa de Flores, Angélica Mundocorre, que se hallaba como acompañante en el vehículo que ocasionó el incidente.

Las sobrevivientes, entre las que también se encontraba la hermana del acusado, que era la tercera tripulante en la camioneta, resultaron gravemente heridas y permanecieron internadas en los días siguientes a la tragedia. Afortunadamente, tanto la familiar del imputado como las amigas de la primera víctima se recuperaron y evolucionaron favorablemente.

image.png Así terminó el auto Peugeot 308 en el que conducía Carolina Sastre acompañada de dos amigas. La automovilista perdió la vida ese 15 de enero.

En la audiencia que se desarrolló la semana pasada, Bravo estuvo presente y escuchó atentamente la descripción de los hechos que realizó la fiscalía, la que concluyó que la mecánica del siniestro ocurrió por una mala maniobra del conductor y no porque se estalló un neumático, como lo había manifestado Flores en su defensa.

La fiscalía determinó que el daño de la cubierta se produjo por el mismo impacto y no antes. Incluso, mediante testimonios, precisaron que el acusado conducía de manera temeraria. Un verdulero que lo observó minutos antes de la tragedia dijo que vio que la camioneta se cruzó de carril de repente y contó que otras personas aseguraron que la camioneta iba zigzagueando.