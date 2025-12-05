viernes 5 de diciembre 2025

Este viernes

Ex ministro uñaquista Alberto Hensel llegó a un acuerdo integral por la causa de las estafas con un terreno

La Justicia homologó un acuerdo integral entre Alberto Hensel, en conjunto con otras víctimas y los imputados por la causa de estafas vinculadas a un terreno en condominio de más de 5.000 metros cuadrados.

Por Juan Ortiz
image

El ex funcionario de la gestión uñaquista, Alberto Hensel, cerró un acuerdo integral junto a otros damnificados con los imputados Daniel Solari y Enrique Acosta, en el marco de la causa por estafas relacionadas con un terreno en condominio de más de 5.000 metros cuadrados. El entendimiento fue homologado por la Justicia e incluye la reparación económica a los denunciantes, además de la regularización documental del inmueble involucrado, propiedad de quien fuera titular de la cartera de Minería en la gestion anterior.

image

En el caso de Acosta, se reformuló la propuesta original, centrada en la subdivisión del terreno perteneciente en condominio a Hensel y a la señora Quiroga. Se fijó un plazo de seis meses para concretar la subdivisión y entregar la posesión correspondiente. Para el denunciante de apellido Díaz, se acordó la entrega de uno de los lotes resultantes, dentro de la porción correspondiente a Quiroga, de 2.808 m².

En cuanto a Solari, mantuvo su propuesta original, ya consentida por las víctimas. Deberá reintegrar capital más intereses a ambos denunciantes: al señor Alcaraz, un total actualizado de $4.315.539, y al señor Martín Jerónimo, una suma de $4.921.531, calculada desde la fecha original del hecho (16/04/1993). La fecha límite para cumplir con estos pagos se fijó para el 11 de diciembre del próximo año.

image

El 13 de noviembre del año pasado, quien fuera autoridad de uno de los ministerios más importantes del Gobierno había radicado la denuncia. Tomó conocimiento que andaban ofreciendo a la venta unos lotes de su propiedad ubicados en la calle Reconquista, cerca de Salta, en Chimbas, y por ello acudió a la UFI de Estafas y Delitos Informáticos.

Con la intervención del Ministerio Público, la investigación dejó al descubierto a Solari y a Costa. El primero fue señalado por hacerse pasar por el dueño del terreno, mientras que el segundo por participar de la maniobra ilícita y sacar chapa de su profesión. Ambos fueron denunciados por otras personas de lotear el y de vender parcelas.

image

Cuando el caso tomó estado público, la fiscalía señaló que, a pesar de no tener ningún tipo de aval para tomar posesión y comercializar la propiedad situada a metros de calle Porres, Costa y Solari armaron un proyecto de inmobiliario y recibieron dinero por algunas parcelas. Relató que subdividieron el terreno en 15 lotes y los ofrecían con servicios de luz y agua en sitios como Compra Venta San Juan. Los mismos tenían un valor de $1.400.000 y, tras recibir el 50% del total, los sospechados garantizaban la posesión.

El acuerdo alcanzado contempla el reconocimiento del conflicto, la devolución del dinero aportado por las víctimas y el compromiso de afrontar los gastos necesarios para sanear la documentación. Con esta reparación, los denunciantes desistieron de continuar con la acción penal.

image

Desde el Ministerio Público Fiscal explicaron que, al tratarse de un delito patrimonial y al haberse cumplido las condiciones para resarcir el perjuicio, el entendimiento se encuadra dentro del marco legal. El ex ministro enfrentaba la posibilidad de ir a juicio por estafa simple, delito que prevé penas de hasta seis años de prisión.

Con la homologación, el caso quedaría concluido en los próximos días, salvo que surja algún planteo de terceros que reclame participación en el expediente. Por ahora, no se registraron otras denuncias vinculadas a operaciones similares.

