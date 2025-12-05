Medicina en la UNSJ: cuándo arrancaría y la cantidad de alumnos que tendría la carrera

La creación de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) avanza, pero su inicio no será inmediato. Tras lograr el reconocimiento oficial provisorio de la CONEAU, la institución entró ahora en la etapa más compleja: conseguir el financiamiento necesario para poner en marcha la propuesta académica.

Ángel Pinto, director de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, explicó que el dictado no comenzará en 2026, a pesar de que inicialmente se había proyectado el funcionamiento en la sede de Albardón para ese año. Según detalló, la apertura depende de asegurar los fondos necesarios ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias y de definir toda la estructura docente, un proceso que demanda tiempo y planificación.

La mayor parte de la inversión prevista -cuyo monto aún no fue revelado- se destinará justamente a crear los cargos docentes, un aspecto clave para que la carrera pueda iniciar con el plantel adecuado. Por ese motivo, la UNSJ maneja como fecha tentativa el año 2027, aunque todo quedará sujeto a la obtención del financiamiento y la organización académica requerida.

Pinto también confirmó que la carrera arrancará con un cupo inicial de 50 estudiantes, dado que el primer tramo de funcionamiento requiere grupos reducidos para garantizar calidad formativa. En preparación para ese futuro inicio, la universidad ya adquirió equipamiento para prácticas, incluyendo muñecos de simulación financiados íntegramente con recursos propios.

Un hito para la provincia

La aprobación reciente de la CONEAU fue celebrada por las autoridades universitarias y provinciales. El rector Tadeo Berenguer destacó que este avance posiciona a San Juan en un nuevo escenario educativo y sanitario, recordando que era la última provincia del país sin una carrera pública de Medicina.

El ministro de Salud, Amílcar Dobladez, también consideró que la apertura representa un salto cualitativo en la formación médica local. La provincia ya firmó convenios que garantizan el uso de hospitales y centros de salud para las prácticas del futuro alumnado.