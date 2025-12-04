jueves 4 de diciembre 2025

Termómetro en ascenso

Está picante el tema: la Ciudad de San Juan, en el podio de las ciudades más calurosas del país con 36,2°

Se ubica segunda por detrás de la mendocina San Martín (36,4°). General Pico, de La Pampa, es la tercera con 36,1°.

Por Mario Godoy
El calor es uno de los grandes protagonistas de este jueves en San Juan.

El calor es uno de los grandes protagonistas de este jueves en San Juan.

Con 36,2, la Ciudad de San Juan se convirtió en la segunda más calurosa del país según el ranking que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó a las 14.00.

La capital sanjuanina se ubica detrás de San Martín (Mendoza), la cual registra 36,4°, y por delante de General Pico (La Pampa), cuya temperatura se ubica en los 36,1°.

CALOR

La capital de Santiago del Estero y Termas de Río Hondo son las que cierran el top 10 con 34,9° y 34,6°, respectivamente.

Emiten alerta amarilla por tormentas para San Juan y se esperan lluvias desde este jueves por la tarde hasta el domingo inclusive.
Atención

Alerta por tormentas en San Juan: dónde y cuándo se esperan las lluvias

Por Redacción Tiempo de San Juan

