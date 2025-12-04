Está picante el tema: la Ciudad de San Juan, en el podio de las ciudades más calurosas del país con 36,2°

Con 36,2, la Ciudad de San Juan se convirtió en la segunda más calurosa del país según el ranking que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó a las 14.00.
jueves 4 de diciembre 2025
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Se ubica segunda por detrás de la mendocina San Martín (36,4°). General Pico, de La Pampa, es la tercera con 36,1°.
Con 36,2, la Ciudad de San Juan se convirtió en la segunda más calurosa del país según el ranking que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó a las 14.00.
La capital sanjuanina se ubica detrás de San Martín (Mendoza), la cual registra 36,4°, y por delante de General Pico (La Pampa), cuya temperatura se ubica en los 36,1°.
La capital de Santiago del Estero y Termas de Río Hondo son las que cierran el top 10 con 34,9° y 34,6°, respectivamente.