Está picante el tema: la Ciudad de San Juan, en el podio de las ciudades más calurosas del país con 36,2°

El calor es uno de los grandes protagonistas de este jueves en San Juan.

Con 36,2, la Ciudad de San Juan se convirtió en la segunda más calurosa del país según el ranking que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó a las 14.00.

La capital sanjuanina se ubica detrás de San Martín (Mendoza), la cual registra 36,4°, y por delante de General Pico (La Pampa), cuya temperatura se ubica en los 36,1°.

CALOR La capital de Santiago del Estero y Termas de Río Hondo son las que cierran el top 10 con 34,9° y 34,6°, respectivamente.

