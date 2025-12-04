Condenaron a la banda de mecheros mendocinos que sustrajeron "perfumes Premium" de un shopping de San Juan

Una banda de mecheros mendocinos recibió condena este miércoles en el marco de un juicio abreviado . Tanto la fiscalía como la defensa acordaron penas para los cinco imputados, evitando así la elevación a juicio oral.

El grupo, integrado por cuatro mujeres y un hombre , había sido detenido en un operativo coordinado entre San Juan y Mendoza luego del robo de cinco perfumes Paco Rabanne del local “Del Pilar” , en el shopping Patio Alvear el pasado 5 de noviembre. El MPF también pudo corroborar que actuaron de manera similar en la provincia de La Pampa y

La sentencia determinó que Jonathan Suárez, señalado como el conductor del vehículo que trasladaba a las mujeres, y Alicia Videla, cumplirán un año de prisión domiciliaria en domicilios radicados en Mendoza. En el caso de Suárez, la modalidad se fijó debido a que presenta problemas de salud (colectomía y proctofagia) que requieren atención permanente; mientras que Videla cursa un embarazo de tres meses y tiene a su cuidado dos menores, uno de ellos con complicaciones médicas.

Por su parte, Carolina Santillán y Romina Paola Ochoa Ramírez recibieron un año de prisión en suspenso, con prohibición de ingresar a la provincia de San Juan durante el período de la condena. Ninguna registra antecedentes. Finalmente, Valentina Santillán, de 18 años, obtuvo la pena menor: seis meses de prisión condicional, teniendo en cuenta su participación secundaria y la falta de antecedentes relevantes.

Durante la audiencia, el fiscal Domínguez describió con detalle cómo se ejecutó el robo en el centro comercial sanjuanino. Según el relato fiscal, tres mujeres ingresaron con un plan previamente acordado. Valentina Santillán fue la primera en entrar, a las 18:58, y se acercó al mostrador para realizar preguntas y distraer a la empleada.

“En ese mismo momento ingresan otras dos personas, también de sexo femenino, identificadas como Romina Paola Polichoba y Carolina Santander”, señaló Domínguez.

Con la atención puesta en el mostrador, Carolina Santander se dirigió a las estanterías donde estaban exhibidos los perfumes.“Se observa que comienza a introducir varios perfumes en sus prendas de vestir, siendo un total de cuatro”, explicó el fiscal.

Tras concretar el hurto, las tres mujeres salieron del local. Afuera las esperaba Alicia de Carmen Videla, quien oficiaba de campana durante el robo. “En el estacionamiento del centro comercial la señorita Videla cumplió el rol de alerta para asegurar el éxito del procedimiento”, añadió.

La logística estuvo a cargo de Jonathan Suárez, propietario de un Ford Focus gris, quien las esperó para facilitar la huida hacia Mendoza, provincia donde residen. “También quedó registrado por cámaras que Suárez se encontraba en las inmediaciones y luego las trasladó a Mendoza, lugar de origen de los imputados”, precisó Domínguez.

La investigación se inició tras una denuncia radicada en Comisaría Cuarta, con registros fílmicos que permitieron reconstruir el hecho, identificar a los responsables y asegurar pruebas suficientes para arribar al acuerdo de condena.