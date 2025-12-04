jueves 4 de diciembre 2025

Tribunales

Revés para el sanjuanino en la mira de graves ultrajes sexuales: iría a juicio con pedido de pena mayor a 10 años

El acusado está preso desde marzo y mientras los meses pasaban, su situación se ha ido agravando. Se espera que la audiencia de control de acusación se realice durante este mes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
acusado

Desde marzo de este año, un sanjuanino oriundo de Pocito quedó en la mira de cometer graves delitos en perjuicio de dos mujeres. Desde ese mes quedó con prisión preventiva y este miércoles volvió a tener un revés judicial, ya que el juez de Garantías Javier Figuerola le renovó la medida cautelar por el plazo de un mes.

El imputado fue llevado este jueves a Tribunales.
Este hombre está acusado de tres delitos en perjuicio de su expareja, abuso sexual con acceso carnal, coacción y lesiones leves agravadas por el vínculo y ser en contexto de violencia de género y abuso sexual simple doblemente agravado en perjuicio de una menor.

Según fuentes judiciales, este hombre no está de acuerdo en aceptar condena con una solución alternativa (juicio abreviado) y todo parece indicar que se someterá en un debate oral y público. Cabe destacar que se espera que en este mes se realice el control de acusación contra esta persona y la fiscalía de UFI CAVIG pediría una pena mayor de 10 años para este hombre.

Si la acusación formal se realiza este mes, se espera que en febrero comience el juicio. En enero no se agenda por la feria judicial.

Este caso explotó en marzo de 2025. El acusado fue aprehendido de manera flagrante y la causa empezó a ser investigada en Flagrancia, pero ante la complejidad de la causa pasó a manos de UFI CAVIG. Durante el periodo de investigación la situación de este sujeto se fue agravando porque primero empezó a ser investigado por los delitos contra su ex y después saltó el presunto delito en perjuicio de la menor.

