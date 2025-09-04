Se complica la situación del pocitano acusado de violar a su exmujer y abusar de su hijastra

El pocitano que fue detenido en marzo pasado, sospechado de violar a su exmujer y de abusar de su hijastra adolescente, continuará detenido un tiempo más. El juez del caso extendió la prisión preventiva por otros tres meses por pedido de la fiscalía.

Pervertido sexual Tiene una condena por abusador y volvieron a detenerlo por los presuntos manoseos a dos hijastros de Santa Lucía

El hombre es identificado con las iniciales L.M. y tiene 35 años. Es un changarín del Mercado Concentrador de Rawson que cayó preso meses atrás después del brutal ataque contra su expareja. La fiscal Claudia Ruíz y la ayudante fiscal Silvina Zogbe, de la UFI CAVIG , le imputaron por ese hecho los delitos de lesiones, abuso sexual con acceso carnal y coacción. Posteriormente, ya en julio, las mismas funcionarias le sumaron al pocitano otra causa penal: la de abuso sexual simple, agravado, en perjuicio de su hijastra.

image El caso es investigado por la ayudante fiscal Silvina Zogbe y la fiscal Claudia Ruiz, de la UFI CAVIG.

La causa inicial fue por los supuestos ataques contra su expareja, una chica de 30 años con quien convivió durante 6 años y cuya relación estuvo marcada por la violencia, según fuentes judiciales. Uno de esos episodios ocurrió una noche de marzo último, cuando el hombre le hizo una escena de celos y la tomó a golpes dentro de su casa. Supuestamente, después la sometió sexualmente y la amenazó para que lo denunciara.

A poco de abrirse esa primera causa penal, la fiscalía tomó conocimiento de que el mismo sujeto habría abusado sexualmente de la hija de su expareja. La adolescente declaró a través de Cámara Gesell y aseguró que el hombre la manoseaba cada vez que se quedaban a solas en la casa que compartían. Esos hechos ocurrieron años atrás.

image La defensora, la abogada María Filomena Noriega.

La abogada María Filomena Noriega, la defensora, buscó desvirtuar las acusaciones y se opuso a la prisión preventiva, pero las pruebas de cargo complicaron la situación del changarín. Fue así que en aquel entonces lo dejaron preso y lo mandaron al penal de Chimbas. Esta semana se vencían los plazos de la investigación penal preparatoria y la prisión preventiva, pero este jueves realizaron una nueva audiencia para resolver su situación.

La ayudante fiscal Silvina Zogbe expuso los avances de la causa y solicitó una nueva prórroga de esos plazos, pese a la oposición de la abogada Noriega, quien pidió medidas de coacción menos gravosas. El juez de garantías Javier Figuerola hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y dispuso extender por tres meses más la prisión preventiva y la investigación penal preparatoria.