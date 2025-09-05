viernes 5 de septiembre 2025

En el Villicum

Dolor por la docente jubilada que murió en el choque de Ruta 40

La comunidad educativa y sus allegados recordaron a Ester Carrizo con mensajes en redes sociales y pidieron cadenas de oración por los sobrevivientes del siniestro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
La noticia causó profundo dolor entre familiares, amigos y colegas de la mujer. En redes sociales se multiplicaron los mensajes de despedida y las oraciones por los sobrevivientes del siniestro. “Qué tristeza por lo ocurrido a Ester Carrizo, una gran persona y amiga. Descansa en paz”, fue uno de los posteos que circularon en las últimas horas.

Según confirmaron fuentes judiciales, la EcoSport era conducida por Carlos González, quien iba acompañado por su pareja, Margarita Páez, y por su madre, la víctima fatal. En el otro vehículo viajaba Adrián Mayea junto a su pareja, Rocío Quintero, y un hijo de apenas un año. Todos fueron trasladados a diferentes centros de salud, aunque este viernes la Justicia informó que recibieron el alta médica, ya que no presentaron heridas de gravedad.

La mecánica del choque aún es materia de investigación. De acuerdo al reporte oficial de la UFI Delitos Especiales, la camioneta circulaba en sentido Norte-Sur hacia la Ciudad de San Juan cuando, por razones que se tratan de establecer, habría invadido el carril contrario. Fue en ese momento que impactó de frente contra el Volkswagen.

Ambos conductores intentaron realizar maniobras evasivas, lo que derivó en que los vehículos terminaran en la banquina y volcaran. En esas circunstancias, Carrizo salió despedida de la camioneta y murió en el lugar.

El hecho es investigado por la UFI Delitos Especiales N°4, a cargo del fiscal Francisco Micheltorena y la ayudante fiscal Agostina Ventimiglia. Desde la Justicia aclararon que no hay personas detenidas, pese a que en un primer momento se especuló que el conductor de la camioneta quedaría aprehendido.

