viernes 5 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Comisaría 9°

Por un intento de secuestro y robo a una menor de edad en Caucete, un hombre quedó detenido

Una menor denunció haber sido abordada por dos hombres que intentaron subirla a una moto y robarle el celular. Hasta el momento se conoció la detención de un sujeto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Conmoción en Caucete. En inmediaciones de la esquina de calles Juan Jufré y Avenida de los Ríos, una menor de edad fue víctima de un intento de secuestro y un robo. Según relató la joven en la Comisaría 9º, dos hombres la abordaron mientras circulaba y trataron de subirla a una moto, sin lograrlo.

Lee además
quien era el martillero publico que encontraron sin vida en una inmobiliaria de capital
Conmoción en las redes

Quién era el martillero público que encontraron sin vida en una inmobiliaria de Capital
dolor por la docente jubilada que murio en el choque de ruta 40
En el Villicum

Dolor por la docente jubilada que murió en el choque de Ruta 40

Ante la imposibilidad de llevársela, los sujetos se concentraron en sustraerle el teléfono celular, acción que concretaron. Minutos después, intentaron nuevamente subirla al rodado, pero un transeúnte intervino y logró impedir el nuevo intento al ahuyentar a los agresores, quienes finalmente huyeron del lugar.

Tras la denuncia, la UFI Delitos contra la Propiedad inició la investigación. Gracias a la descripción brindada por la víctima y las medidas de pesquisa adoptadas, los investigadores lograron identificar a uno de los presuntos autores como Carlos Castellano, hombre con una marca distintiva en el rostro que facilita su reconocimiento.

La Justicia autorizó un allanamiento en la vivienda de Castellano, con el objetivo de recuperar el celular robado, aunque el dispositivo no fue hallado. Durante el procedimiento, el acusado protagonizó insultos y amenazas contra los uniformados, lo que derivó en su detención por infracción al Código de Faltas.

La jueza de Garantías Celia Maldonado decidió no solicitar la detención preventiva de Castellano por el delito original, aunque continuará imputado por el episodio de amenazas.

Temas
Seguí leyendo

Barreta y tijera en mano, atraparon a dos sospechosos por dañar una vivienda en Caucete

Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital

Pocito: un taxista fue atacado en un intento de robo y la policía detuvo a tres jóvenes, dos de ellos menores

Choque fatal en el Villicum: no hay detenidos, ¿cuál es el estado de salud de los sobrevivientes?

Hallan un aire acondicionado que fue robado en Pocito

Se complica la situación del pocitano acusado de violar a su exmujer y abusar de su hijastra

Prorrogaron la prisión preventiva para el médico y el enfermero de Pocito acusados de abusar de sus pacientes

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
encontraron muerto a un martillero publico en su oficina en capital
Gravísimo

Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal
Albardón

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal

Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital
Gravísimo

Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40
Siniestro vial

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40

El negocio de la esquina de San Luis y España está siendo demolido. El local albergó un negocio icónico del comercio sanjuanino. 
Esquina icónica

Demuelen un emblemático local frente al Parque de Mayo: adiós a parte de la historia comercial de San Juan

El médico y el enfermero durante la audiencia de este jueves.
Tribunales

Prorrogaron la prisión preventiva para el médico y el enfermero de Pocito acusados de abusar de sus pacientes

Te Puede Interesar

Aceite de oliva: San Juan recibe en setiembre al prestigioso concurso Mario Solinas. 
Certamen Mario Solinas

San Juan entra en cuenta regresiva: sin Argoliva, pero con el concurso más prestigioso del mundo del aceite de oliva

Por Elizabeth Pérez
Quién era el martillero público que encontraron sin vida en una inmobiliaria de Capital
Conmoción en las redes

Quién era el martillero público que encontraron sin vida en una inmobiliaria de Capital

En San Juan, vía libre para hacer una megarotonda en la zona de la muerte
Obra con fondos provinciales

En San Juan, vía libre para hacer una megarotonda en la "zona de la muerte"

Orrego, presente en la inauguración de la escuela de Nivel Inicial en Pocito
Educación

Orrego, presente en la inauguración de la escuela de Nivel Inicial en Pocito

¿Habrá colectivos gratis para la Fiesta Nacional del Sol 2025? La respuesta del Gobierno de San Juan
Red Tulum

¿Habrá colectivos gratis para la Fiesta Nacional del Sol 2025? La respuesta del Gobierno de San Juan