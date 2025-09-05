Por un intento de secuestro y robo a una menor de edad en Caucete, un hombre quedó detenido

Conmoción en Caucete . En inmediaciones de la esquina de calles Juan Jufré y Avenida de los Ríos, una menor de edad fue víctima de un intento de secuestro y un robo. Según relató la joven en la Comisaría 9º , dos hombres la abordaron mientras circulaba y trataron de subirla a una moto, sin lograrlo.

Ante la imposibilidad de llevársela, los sujetos se concentraron en sustraerle el teléfono celular, acción que concretaron. Minutos después, intentaron nuevamente subirla al rodado, pero un transeúnte intervino y logró impedir el nuevo intento al ahuyentar a los agresores, quienes finalmente huyeron del lugar.

Tras la denuncia, la UFI Delitos contra la Propiedad inició la investigación. Gracias a la descripción brindada por la víctima y las medidas de pesquisa adoptadas, los investigadores lograron identificar a uno de los presuntos autores como Carlos Castellano, hombre con una marca distintiva en el rostro que facilita su reconocimiento.

La Justicia autorizó un allanamiento en la vivienda de Castellano, con el objetivo de recuperar el celular robado, aunque el dispositivo no fue hallado. Durante el procedimiento, el acusado protagonizó insultos y amenazas contra los uniformados, lo que derivó en su detención por infracción al Código de Faltas.

La jueza de Garantías Celia Maldonado decidió no solicitar la detención preventiva de Castellano por el delito original, aunque continuará imputado por el episodio de amenazas.