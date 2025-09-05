viernes 5 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Comisaría 29°

Tensión en una escuela de Capital por la agresión de una madre contra la directora

El hecho fue registrado durante la tarde de este viernes. La Policía tuvo que intervenir en el establecimiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un establecimiento educativo de la Villa América -Capital- fue escenario de un tenso momento. La madre de un alumno agredió a la directora de la Escuela 9 de Julio.

Lee además
orrego, presente en la inauguracion de la escuela de nivel inicial en pocito
Educación

Orrego, presente en la inauguración de la escuela de Nivel Inicial en Pocito
Educación trabajó en el caso que apunta contra la Escuela Faustina Sarmiento de Belín.
En Capital

Acusaron a una escuela de Desamparados por un caso de bullying y Educación tomó cartas en el asunto

El hecho fue confirmado por fuentes policiales a este diario. No se conocen los motivos de la agresión ni el arresto de alguna de las personas involucradas.

La escuela se encuentra en calle Paraguay, casi México. La escuela se encuentra en calle Paraguay, casi México.

Por este motivo, hubo un despliegue policial en la zona. Personal de la Comisaría 29° intervino en el caso.

Temas
Seguí leyendo

Escándalo en una escuela: la madre de un alumno le pegó a una maestra durante una reunión de padres

Tras el viento, registraron varios incendios: desde Médano de Oro hasta una escuela en 25 de Mayo

Dolor por la muerte de un alumno de una escuela de Educación Especial de Santa Lucía

Investigan a una escuela por darle agua contaminada a sus alumnos: ¿certificados falsos de potabilidad?

Revuelo en las afueras de una escuela de Capital: alumnos cortaron una avenida

Una sanjuanina quiso obtener descuentos en un súper y sufrió una millonaria estafa

Un chagarin violaba a su hermana y a su primo: les daba la computadora para que no hablen

Un perro les encontró drogas en el control de San Carlos y terminaron detenidos: también insultaron y quisieron sobornar a Gendarmería

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
encontraron muerto a un martillero publico en su oficina en capital
Gravísimo

Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal
Albardón

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal

Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital
Gravísimo

Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital

El negocio de la esquina de San Luis y España está siendo demolido. El local albergó un negocio icónico del comercio sanjuanino. 
Esquina icónica

Demuelen un emblemático local frente al Parque de Mayo: adiós a parte de la historia comercial de San Juan

Quién era el martillero público que encontraron sin vida en una inmobiliaria de Capital
Conmoción en las redes

Quién era el martillero público que encontraron sin vida en una inmobiliaria de Capital

Las características de la caza en San Juan, con las aves como la especie más afectada.
Ambiente

Las características de la caza en San Juan: cuál es la especie más elegida y un problema que crece

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Una sanjuanina quiso obtener descuentos en un súper y sufrió una millonaria estafa

Por Redacción Tiempo de San Juan
Número desconocido, el nuevo documental que explotó en Netflix. video
Tiempo para Ver

"Número desconocido": el documental que se transforma en un thriller con el final más inesperado

Tensión en una escuela de Capital por la agresión de una madre contra la directora
Comisaría 29°

Tensión en una escuela de Capital por la agresión de una madre contra la directora

Sigue la polémica por el defensor de Graffigna: el Foro de Abogados dijo que la sanción es injustificada y preocupa
Disputa caliente

Sigue la polémica por el defensor de Graffigna: el Foro de Abogados dijo que la sanción es injustificada y preocupa

Imagen ilustrativa
Pasó en San Juan

Un chagarin violaba a su hermana y a su primo: les daba la computadora para que no hablen