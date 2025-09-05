Tensión en una escuela de Capital por la agresión de una madre contra la directora

Un establecimiento educativo de la Villa América - Capital- fue escenario de un tenso momento. La madre de un alumno agredió a la directora de la Escuela 9 de Julio .

El hecho fue confirmado por fuentes policiales a este diario. No se conocen los motivos de la agresión ni el arresto de alguna de las personas involucradas.

La escuela se encuentra en calle Paraguay, casi México.

Por este motivo, hubo un despliegue policial en la zona. Personal de la Comisaría 29° intervino en el caso.