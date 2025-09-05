Tensión en una escuela de Capital por la agresión de una madre contra la directora

Un establecimiento educativo de la Villa América -Capital- fue escenario de un tenso momento. La madre de un alumno agredió a la directora de la Escuela 9 de Julio.
viernes 5 de septiembre 2025
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El hecho fue registrado durante la tarde de este viernes. La Policía tuvo que intervenir en el establecimiento.
Un establecimiento educativo de la Villa América -Capital- fue escenario de un tenso momento. La madre de un alumno agredió a la directora de la Escuela 9 de Julio.
El hecho fue confirmado por fuentes policiales a este diario. No se conocen los motivos de la agresión ni el arresto de alguna de las personas involucradas.
Por este motivo, hubo un despliegue policial en la zona. Personal de la Comisaría 29° intervino en el caso.