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No tienen custodia

Ataque a un prestamista en Chimbas: su familia está aterrada y solicita seguridad

El violento episodio ocurrió en la puerta de la vivienda que la víctima comparte con sus allegados. Temen que los agresores vuelvan y cometan otro ilícito.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La familia del prestamista brutalmente agredido en Chimbas está viviendo una pesadilla. No solo están angustiados por el estado de salud de Roberto Pérez, sino que se encuentran aterrados porque no cuentan con protección alguna en la zona y temen que los atacantes se hagan presentes en la vivienda.

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Fuentes allegadas a los damnificados dijeron que, tras el episodio del martes 16 de marzo, en la casa no hay custodia y tampoco pasan patrulleros vigilando la zona. Ante este contexto, los parientes de Pérez han pedido que esta situación cambie para evitar que ocurra otro hecho de las mismas características o se tomen represalias, ya que el caso se hizo público este jueves tras la nota de Tiempo de San Juan.

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El prestamista herido, Roberto Pérez

El prestamista herido, Roberto Pérez

Sobre la investigación en sí, no hay novedades. Voceros del caso informaron que la causa sigue en manos de la UFI Genérica, a cargo del fiscal Alejandro Mattar. Respecto a la salud del hombre, nada ha cambiado: continúa en estado crítico e internado en el hospital, según pudo explicar el letrado que representa a la familia, Gerardo Bustos.

Cabe recordar que el damnificado sufrió una herida muy grave; precisamente, un traumatismo craneoencefálico con hundimiento de cráneo. No hay certeza de qué hay detrás del ataque ocurrido el pasado martes, minutos antes de las 8 de la mañana, en la puerta de la vivienda de la víctima, en calle Esmeralda del barrio Parque Independencia.

Todo parece indicar que el asalto fue planeado. Los vecinos relataron que el agresor fue un joven que llegó a pie y, desde la vereda, empezó a llamar al dueño de casa. “¡Roberto! ¡Roberto!”, gritó. Esto último confirma que el sujeto conocía a Pérez o, al menos, lo buscaba con datos concretos. Lo que relataron fue que, cuando el prestamista salió a la calle, el otro individuo le arrojó un ladrillazo en la cabeza.

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