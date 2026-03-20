Un nene caucetero se bajó del colectivo, lo atropellaron y terminó con doble fractura

Un grave accidente en Caucete terminó con un menor de 10 años herido, este viernes por la mañana.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Un menor de 10 años fue embestido por un automóvil cuando cruzaba la calle Diagonal Sarmiento, en Caucete.
Un grave accidente en Caucete terminó con un menor de 10 años herido, este viernes por la mañana.
Se trata de un niño que bajó del colectivo de la RedTulum en la Diagonal de aucete y fue atropellado por un auto, guiado por una conductora de 33 años.
El siniestro fue tan fuerte que el menor cayó a la calle y fue asistido por personas que pasaban por el lugar. Luego, en el Hospital César Aguilar, confirmaron que tenía una fractura de tibia y peroné, por lo que quedó internado.
Según explicaron, en las próximas horas, el niño sería trasladado a un hospital de mayor complejidad para poder operarlo.
La conductora quedó en libertad pero a disposición de la Justicia.