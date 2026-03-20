Un nene caucetero se bajó del colectivo, lo atropellaron y terminó con doble fractura

Un grave accidente en Caucete terminó con un menor de 10 años herido, este viernes por la mañana.

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Se trata de un niño que bajó del colectivo de la RedTulum en la Diagonal de aucete y fue atropellado por un auto, guiado por una conductora de 33 años.

El siniestro fue tan fuerte que el menor cayó a la calle y fue asistido por personas que pasaban por el lugar. Luego, en el Hospital César Aguilar, confirmaron que tenía una fractura de tibia y peroné, por lo que quedó internado.

Según explicaron, en las próximas horas, el niño sería trasladado a un hospital de mayor complejidad para poder operarlo.

La conductora quedó en libertad pero a disposición de la Justicia.