El partido que no es de fútbol, el diputado pensativo y la abogada que renunció pero que deberá trabajar igual

El subsecretario de Alto Rendimiento de la provincia, Eduardo Cerimedo, se encuentra en pleno armado de su partido político rumbo al 2027. Se trata de “Ciudadanos en Acción”, un movimiento que promete ser partido para asegurarse la participación en Capital en las próximas elecciones. ¿Buscará reeditar su candidatura del 2023?

Según indicaron allegados a Cerimedo, el objetivo es tener un armado propio, ante la incertidumbre de no saber qué código electoral regirá el próximo año. Si fuese el Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad), no habría mayores inconvenientes para que juegue en el mismo lema que la intendenta Susana Laciar, o incluso el actual jefe de Asesores del Gobernador Marcelo Orrego, Rodolfo Colombo. Pero si esto cambia y se limitan las candidaturas, lo cual es muy probable, Cerimedo quiere asegurarse la participación.

El Foro decidió por ella

Esta semana se destrabó finalmente la situación del Concejo de la Magistratura respecto a la conformación de la terna para cubrir la vacante de Camarista Laboral, que dejó el actual fiscal de la Corte, Guillermo Baigorrí. Es que en un principio no había conformación completa para realizar las entrevistas, debido a la excusación de la abogada Valeria Torres de este concurso, debido a la participación de su marido en la convocatoria.

El problema era que la suplente de Torres, Vanesa Mestre, había renunciado. Pero esa renuncia nunca fue tomada por el Foro de Abogados, ni informada al Consejo de la Magistratura. ¿Renuncia inválida?

Ante esta situación, el Foro de Abogados se puso en mood detective y averiguó que la renuncia fue presentada en el 2023, durante la gestión de Marcelo Álvarez. Pasó por la presidencia Franco Monti... y nada pasó. Asumió este año José Salinas y las papas quemaron.

Finalmente, el directorio del Foro, encabezado por Salinas, decidió de manera unánime poner "a disposición" a Mestre al Consejo de la Magistratura. En este contexto, el organismo le tomó juramento a la abogada este viernes y empezaron las entrevistas para cubrir el cargo. Son 171 postulantes en total.

Coqui pensativo…

Sergio Uñac se lanzó como candidato a presidente y, ante el silencio de algunos sectores del peronismo, el diputado Jorge “Coqui” Chica publicó una insólita foto junto con la estatua de Domingo Faustino Sarmiento. “Hoy es domingo y pienso… qué bien le hizo a la Argentina que la gobierne un sanjuanino…”. ¿Será?

Embed - Jorge Chica on Instagram: "EL PRESIDENTE DE SAN JUAN Hoy es Domingo y caminando por la ciudad, me crucé con Domingo. Con Sarmiento, sí. Sanjuanino el hombre, fue uno de los grandes impulsores de la educación pública, libre, gratuita y de calidad en la Argentina. Presidente entre 1868 y 1874, entendió antes que muchos, que el futuro de un país se construye con educación, modernización y visión. Creó cientos de escuelas primarias en todo el país, impulsó la formación docente,promovió la alfabetización y el acceso a la educación pública y gratuita. Expandió el telégrafo para conectar provincias, impulsó el ferrocarril para integrar el país y fortalecer el crecimiento económico, promovió academias científicas y fundó el Observatorio Astronómico de Córdoba. Además, profesionalizó áreas del Estado y durante su gobierno se realizó el Primer Censo Nacional en 1869. Hoy es domingo y pienso… qué bien le hizo a la Argentina que la gobierne un sanjuanino." View this post on Instagram

La inauguración que unió políticos

La intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, encabezó una inauguración en el departamento y fue acompañada por la mayoría del arco político del oficialismo provincial, inclusive el gobernador Marcelo Orrego. “Gracias por venir a Chimbas”, le dijo.

Un guiño político entre la peronista y el mandatario provincial, que ya tiene varios ejemplos, como las reiteradas visitas del Rodríguez en actos políticos del oficialismo provincial, como la apertura de sesiones de Susana Laciar en Capital.

Esta fraternidad también se traduce en apoyos en el Concejo Deliberante. El concejal Eduardo Núñez, integrante del bloque opositor Cambia San Juan, mostró en distintas oportunidades una postura alineada con la gestión de la intendenta Romina Rodríguez, quien llegó al poder con el respaldo del PJ aunque actualmente mantiene una posición independiente.

Entre estas decisiones, Núñez votó en contra de la modificación del Presupuesto 2026 que proponía incrementar las partidas destinadas al Concejo Deliberante y, además, contribuyó a dejar sin quórum la sesión en la que debía tratarse el veto de la intendenta al presupuesto municipal.