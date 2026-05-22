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Polémica

La Justicia intervino un sindicato enfrentado al gobierno nacional

La Justicia del Trabajo anuló las elecciones en las que había triunfado el lider sindical allegado al kirchnerismo, y dispuso intervención hasta que se realicen nuevos comicios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ha dictado un fallo de fuerte impacto institucional al declarar la nulidad de las elecciones de la seccional Campana y de la elección nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Como consecuencia, la Justicia ordenó el cese inmediato de Abel Furlán en sus funciones como secretario general y dispuso la intervención judicial del sindicato.

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El origen del conflicto: Irregularidades en Campana

La Sala VIII del tribunal laboral, integrada por los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, fundamentó su decisión en la falta de garantías de una "elección confiable, segura ni transparente" durante los comicios realizados en la seccional Zárate-Campana entre el 2 y el 4 de marzo de 2026.

Entre las irregularidades detectadas que "destruyeron la objetividad de todo el proceso" se destacan:

  • Custodia de urnas: Las urnas permanecieron tres días en la sede sindical bajo vigilancia exclusiva de la Junta Electoral oficialista, sin escrutinios provisorios diarios ni controles efectivos de la oposición.
  • Propuestas "irrazonables": Ante las quejas de la opositora Lista Naranja, el oficialismo sugirió que los fiscales de la oposición pernoctaran en la sede sindical para custodiar las urnas, medida que el tribunal calificó de “inaceptable e irrazonable”.
  • Falta de respuesta: La Junta Electoral no notificó de manera fehaciente las respuestas a las impugnaciones presentadas por la lista encabezada por Ángel Derosso.

El "efecto arrastre" a nivel nacionalLa nulidad en la seccional Campana impactó directamente en la validez de la conducción nacional. El tribunal explicó que, al ser nula la elección de los delegados de Campana, el Colegio Electoral que eligió a Furlán como secretario general nacional el 18 de marzo quedó deficientemente conformado. Por lo tanto, al ser procesos "inescindibles", la invalidez de uno arrastró la del otro.

Además, el fallo remarcó que la UOM desoyó una medida cautelar dictada el 17 de marzo que suspendía la elección nacional. Pese a la orden judicial, Furlán llevó adelante el congreso y fue reelecto por un período de 4 años, un acto que los jueces señalaron como un desafío a la autoridad judicial.

Intervención y acefalía

Tras declarar que el sindicato ha quedado acéfalo (debido al vencimiento de los mandatos anteriores el 22 de marzo), la Cámara dispuso las siguientes medidas:

  • Intervención judicial: Se designó al Dr. Alberto Biglieri como interventor de la UOM a nivel nacional y seccional.
  • Plazo: El interventor tiene 180 días para normalizar la institución y convocar a nuevas elecciones bajo condiciones de transparencia.
  • Funciones: Biglieri tendrá a su cargo la administración, el control interno y la obligación de informar trimestralmente a la Cámara sobre su gestión.

Reacciones del sector gremial

La CGT rechazó enfáticamente el fallo, advirtiendo que intervenir un sindicato es un ataque a la autonomía de los trabajadores y a la libertad sindical. No obstante, los magistrados sostuvieron que la intervención es el "único remedio posible" para restaurar la legalidad institucional y garantizar la democracia interna protegida por la Constitución Nacional y el Convenio 87 de la OIT.

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