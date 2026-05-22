La UOM denunció la intervención del gremio: "Los mismos jueces...

La UOM salió este viernes al cruce del fallo judicial que dispuso anular sus reciente elecciones y desplazar al secretario general, Abel Furlán, además de la intervención del gremio, y sostuvo que detrás del mismo están "los jueces de la Cámara del Trabajo que avalaron la reforma laboral de Milei".

"Los mismos jueces de la Cámara del Trabajo que avalaron la reforma laboral de Milei, Víctor Pesino y María Dora González, hoy avanzaron sobre la Unión Obrera Metalúrgica con un fallo arbitrario, antidemocrático, que avasalla la autonomía de nuestra organización", sostuvo el sindicato metalúrgico en un comunicado.

Y agregó: "Esta intervención judicial no nació hoy. Es el desenlace de una operación política, judicial y empresaria que venimos denunciando desde hace meses y que tuvo siempre un único objetivo, disciplinar a la UOM".

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