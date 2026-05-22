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Conflicto

La UOM denunció la intervención del gremio: "Los mismos jueces...

“Es el desenlace de una operación política, judicial y empresaria que venimos denunciando desde hace meses”, sostuvieron.

Por Agencia NA
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La UOM salió este viernes al cruce del fallo judicial que dispuso anular sus reciente elecciones y desplazar al secretario general, Abel Furlán, además de la intervención del gremio, y sostuvo que detrás del mismo están "los jueces de la Cámara del Trabajo que avalaron la reforma laboral de Milei".

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"Los mismos jueces de la Cámara del Trabajo que avalaron la reforma laboral de Milei, Víctor Pesino y María Dora González, hoy avanzaron sobre la Unión Obrera Metalúrgica con un fallo arbitrario, antidemocrático, que avasalla la autonomía de nuestra organización", sostuvo el sindicato metalúrgico en un comunicado.

Y agregó: "Esta intervención judicial no nació hoy. Es el desenlace de una operación política, judicial y empresaria que venimos denunciando desde hace meses y que tuvo siempre un único objetivo, disciplinar a la UOM".

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