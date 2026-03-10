martes 10 de marzo 2026

Polémica

Los "duros" de la CGT desembarcan mañana en Tierra del Fuego para apoyar un paro de la UOM

Los dirigentes son los referentes de los “duros” de la CGT que en el último tiempo presionaron a la cúpula de la central para llevar a cabo una oposición más firme frente al gobierno de Javier Milei y la reforma laboral.

Por Agencia NA
image

La seccional de Río Grande de la UOM había anunciado un paro en todas las fábricas de la ciudad fueguina en apoyo a los 140 trabajadores de Aires del Sur que quedaron sin empleo tras el sorpresivo cierre de la planta.

El secretario general de la UOM local, Oscar Martínez, detalló que la medida de fuerza comenzará a las 14 y se extenderá por tres horas, e incluirá una marcha a las puertas de Aires del Sur, donde a las 14.30 harán un acto.

Participarán de la actividad Furlán, el secretario general de la UOM a nivel nacional; el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, y Yofra, secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón, Yofra.

“Tenemos la necesidad y el compromiso de fortalecer esta lucha de los compañeros. Para lograr que el juez que interviene en la causa no avance en el pedido de la empresa, de pretender resolver su situación particular a través de la quiebra. Y condenar al abandono a 140 trabajadores y a sus familias”, sostuvo Martínez días atrás.

Este sector se seguirá mostrando activo para diferenciarse de los dirigentes “dialoguistas” que conducen la central obrera, por lo que planea extender a nivel nacional y sumar gremios al armado del nuevo Frente de Sindicatos Unidos, adelantaron fuentes del espacio.

Dejá tu comentario

