Industria

Una de las más grandes fabricantes de electrodomésticos, al borde de la quiebra

En un conocido podcast de industriales, la empresa ya había alertado sobre una “avalancha de importaciones”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La empresa Goldmund S.A., fabricante y comercializadora de los electrodomésticos Peabody, se presentó formalmente en concurso preventivo de acreedores. La medida, oficializada esta semana, responde a un escenario crítico para la industria nacional, marcado por el desplome de la actividad y una creciente competencia de productos importados que ha puesto en jaque la sostenibilidad financiera de la firma.

Los detalles de la presentación judicial

El expediente, caratulado como “Goldmund S.A. s/ Concurso Preventivo”, tramita bajo el número COM 002835/2026 en el Juzgado Comercial 21, Secretaría N° 41, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. En una carta enviada a clientes y proveedores el pasado 2 de marzo, la empresa explicó que atraviesa una “etapa de reestructuración de pasivos”.

image

Según el comunicado firmado por su titular, Dante Choi, la estrategia busca ordenar los compromisos financieros y fortalecer la estructura de la compañía para “garantizar la continuidad operativa”. Pese a la situación judicial, la firma aseguró que su actividad continúa con normalidad por el momento.

Causas de la crisis: competitividad e importaciones

Aunque la empresa no detalló los motivos puntuales en su carta, el empresario de origen coreano Dante Choi ha venido advirtiendo públicamente sobre una “avalancha de importaciones” que afecta al sector. Choi denunció que muchos de estos productos ingresan de manera ilegal, sin controles de calidad ni de materiales, compitiendo de forma desleal con lo fabricado en el país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/porquetendencia/status/1856043320260132872?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1856043320260132872%7Ctwgr%5E5162f0df12f2d957739d44537b35dba7a08819ac%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rosario3.com%2F-economia-negocios-agro-%2Fel-fabricante-de-electrodomesticos-peabody-entro-en-concurso-preventivo-de-crisis-20260303-0066.html&partner=&hide_thread=false

A esto se suma una drástica pérdida de competitividad en Argentina. El empresario comparó los costos de producir localmente frente a países vecinos como Paraguay, donde Goldmund ya trasladó parte de su operación para reducir costos laborales y tributarios. Según Choi, mientras que en Argentina el costo salarial (incluyendo despidos y juicios) puede alcanzar los 2.000 dólares, en Paraguay ronda los 500 dólares, además de contar con beneficios impositivos como la ausencia de IVA, Ingresos Brutos y aranceles de importación.

Un sector en jaque

La situación de Peabody no es aislada. El sector de electrodomésticos enfrenta una combinación de menor demanda interna y ajustes estructurales. Otros gigantes de la industria también han tomado medidas drásticas recientemente:

  • Whirlpool: Anunció el cierre definitivo de su planta de lavarropas en Pilar para concentrarse únicamente en la comercialización de productos importados.
  • Mabe: Inició un proceso de reorganización que incluye retiros voluntarios y la reconversión de una de sus fábricas en Córdoba en un centro logístico.
  • Electrolux: También ha trascendido que atraviesa una situación crítica con ajustes de personal.

Historia de una marca emblemática

Goldmund fue fundada en 2003 por Dante Choi, quien llegó a la Argentina en 1977 sin recursos y viviendo inicialmente en Fuerte Apache. En 2004, la firma adquirió la marca Peabody y desde 2010 impulsó la producción nacional en plantas de la provincia de Buenos Aires, logrando incluso exportar a mercados como Chile, Uruguay, Estados Unidos y Europa.

Hoy, la empresa que supo ser referente en pequeños electrodomésticos con identidad argentina, pelea por su supervivencia en un contexto económico que el propio Choi define como extremadamente adverso para quienes apuestan por la fabricación local.

