miércoles 4 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Relevamiento

Milei, Bullrich, Cristina Kirchner y Kicillof, cómo quedaron en una encuesta

Un muestreo de la consultora Management & Fit midió a 15 dirigentes y funcionarios y ninguno obtuvo imagen de saldo positivo.

Por Agencia NA
image

El presidente Javier Milei encabeza el ranking de imagen de políticos argentinos en una encuesta difundida hoy, en la que supera por apenas una décima a la senadora oficialista Patricia Bullrich, y en la que figuran tres gobernadores entre los 10 primeros puestos.

Lee además
encuesta: orrego encabeza el listado de gobernadores con mejor imagen
Relevamiento

Encuesta: Orrego encabeza el listado de gobernadores con mejor imagen
boleto escolar y docente gratuito: que opinan los sanjuaninos, segun una encuesta
Relevamiento

Boleto escolar y docente gratuito: qué opinan los sanjuaninos, según una encuesta

Milei encabeza la lista por tener el saldo negativo más bajo, un -6,6 puntos, dado el diferencial entre la imagen positiva del 39,8% y una negativa de 46,4%, según una encuesta de la consultora Management & Fit.

Apenas una décima por debajo quedó la senadora Patricia Bullrich, con -6,7% de balance, que surge de un 38,9% de imagen positiva y un 45,6% de negativa, mientras que en el tercer puesto aparece el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con -8,9% de saldo, con una combinación de +34,5% y -43,4%.

En el cuarto y quinto lugar aparecen el ministro del Interior, Diego Santilli con -10,9 de diferencial, entre el 26,1% de positiva y -37% de negativa, y el ministro de Economía, Luis Caputo, con -17,4 de diferencia entre un +30,2% y -47,6%.

A partir de allí se encolumnan dos gobernadores y un exgobernador, todos de la oposición. El mandatario santafecino, Maximiliano Pullaro, se encuentra sexto con -17,5 (10,4% de positiva y -27,9% de negativa).

Según esta encuesta difundida por el diario Clarín, séptimo figura el ex gobernador cordobés y actual diputado nacional Juan Schiaretti (uno de los referentes de Provincias Unidas), con -18,5% (13% positiva y 31,5% negativa); y octavo el mandatario de Chubut, Ignacio Torres con -18,5% (7,3% positiva y 25,8% negativa).

En la parte baja de la lista, entre muchos opositores, la encuesta encuentra a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con números muy parecidos a dos dirigentes de sectores diferentes, como Sergio Massa y Mauricio Macri.

Massa tuvo los peores números con -40% de imagen, con una positiva de solo 17% y una negativa de 57%.

Karina Milei y Mauricio Macri tuvieron casi la misma imagen positiva, con 17,7% y 17,3% respectivamente. Sin embargo, la hermana del presidente quedó ligeramente por debajo, al registrar una imagen negativa de -53,2%, mientras que el exmandatario tuvo -50,5%.

En los puestos 9, 10, 11 y 12 se encolumnaron los gobernadores de Córdoba y Buenos Aires, Martín Llaryora y Axel Kicillof, la ex presidenta Cristina Kirchner y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri.

Llaryora obtuvo -21% (8,8% positiva y 30,5% negativa), Kicillof -23,1% (29,5% positiva y 52,6% negativa), Cristina Kirchner -24,4% (29,7% positiva y 55,1% negativa), y Jorge Macri -28,6% (15,5% positiva y 44,1% negativa).

Seguí leyendo

Una de las más grandes fabricantes de electrodomésticos, al borde de la quiebra

Elogios para Andino en un sector del peronismo

Orgullo sanjuanino: la UNSJ logró una histórica patente mundial para la industria del petróleo

Inició la quinta sesión de la primera paritaria docente en San Juan

Por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la Ruta 40 y despidieron a 95 obreros

En Santa Lucía, quién es la nueva concejal oficialista

Juan Bautista Mahiques es el nuevo ministro de Justicia, luego de la salida de Cúneo Libarona

El Gobierno de San Juan respondió al reclamo de UTA: aseguró que el ajuste de horarios en la Red Tulum es "normal"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la ruta 40 y despidieron a 95 obreros
Decisión

Por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la Ruta 40 y despidieron a 95 obreros

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

De izquierda a derecha: Hernán Pata de Mono Álvarez, Jonathan Pampita Alanis y Brisa Mallea.
Perfiles

Quiénes son los tres detenidos por el supuesto ajuste de cuentas que terminó con un hombre quemado en la Terminal

Mega distribuidora de bebidas cerró sus 20 locales y dejó a 300 trabajadores en la calle
Desempleo

Mega distribuidora de bebidas cerró sus 20 locales y dejó a 300 trabajadores en la calle

Imagen ilustrativa
Delitos cibernéticos

Mediante un virus troyano estafaron en $4.000.000 a una clínica sanjuanina

Cayó en Chimbas una familia acusada de vender droga en dos barrios
Golpe narco

Cayó en Chimbas una familia acusada de vender droga en dos barrios

Por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la Ruta 40 y despidieron a 95 obreros
Decisión

Por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la Ruta 40 y despidieron a 95 obreros

Te Puede Interesar

El penitenciario acusado de estafar a sus compañeros por $222.000.000 continuará tras las rejas
Complicado

El penitenciario acusado de estafar a sus compañeros por $222.000.000 continuará tras las rejas

Por Redacción Tiempo de San Juan
La canasta escolar en San Juan.
Encuesta de TIEMPO

Del reciclaje a las billeteras virtuales: las tácticas de los sanjuaninos para enfrentar el costo de la canasta escolar

Ángel Ezequiel Romero y Manuela Nahir Luna Ruiz.
Tal como anticipó Tiempo

Sobreseyeron a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli

Imagen de archivo.
En el Centro Cívico

Inició la quinta sesión de la primera paritaria docente en San Juan

Imagen ilustrativa.
Capital

El hombre quemado por el supuesto ajuste de cuentas presenta delitos desde hace 26 años: por qué habría ocurrido la agresión en la Terminal