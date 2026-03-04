Milei, Bullrich, Cristina Kirchner y Kicillof, cómo quedaron en una encuesta

El presidente Javier Milei encabeza el ranking de imagen de políticos argentinos en una encuesta difundida hoy, en la que supera por apenas una décima a la senadora oficialista Patricia Bullrich , y en la que figuran tres gobernadores entre los 10 primeros puestos.

Milei encabeza la lista por tener el saldo negativo más bajo, un -6,6 puntos , dado el diferencial entre la imagen positiva del 39,8% y una negativa de 46,4%, según una encuesta de la consultora Management & Fit .

Apenas una décima por debajo quedó la senadora Patricia Bullrich, con -6,7% de balance, que surge de un 38,9% de imagen positiva y un 45,6% de negativa, mientras que en el tercer puesto aparece el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con -8,9% de saldo, con una combinación de +34,5% y -43,4%.

En el cuarto y quinto lugar aparecen el ministro del Interior, Diego Santilli con -10,9 de diferencial, entre el 26,1% de positiva y -37% de negativa, y el ministro de Economía, Luis Caputo, con -17,4 de diferencia entre un +30,2% y -47,6%.

A partir de allí se encolumnan dos gobernadores y un exgobernador, todos de la oposición. El mandatario santafecino, Maximiliano Pullaro, se encuentra sexto con -17,5 (10,4% de positiva y -27,9% de negativa).

Según esta encuesta difundida por el diario Clarín, séptimo figura el ex gobernador cordobés y actual diputado nacional Juan Schiaretti (uno de los referentes de Provincias Unidas), con -18,5% (13% positiva y 31,5% negativa); y octavo el mandatario de Chubut, Ignacio Torres con -18,5% (7,3% positiva y 25,8% negativa).

En la parte baja de la lista, entre muchos opositores, la encuesta encuentra a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con números muy parecidos a dos dirigentes de sectores diferentes, como Sergio Massa y Mauricio Macri.

Massa tuvo los peores números con -40% de imagen, con una positiva de solo 17% y una negativa de 57%.

Karina Milei y Mauricio Macri tuvieron casi la misma imagen positiva, con 17,7% y 17,3% respectivamente. Sin embargo, la hermana del presidente quedó ligeramente por debajo, al registrar una imagen negativa de -53,2%, mientras que el exmandatario tuvo -50,5%.

En los puestos 9, 10, 11 y 12 se encolumnaron los gobernadores de Córdoba y Buenos Aires, Martín Llaryora y Axel Kicillof, la ex presidenta Cristina Kirchner y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri.

Llaryora obtuvo -21% (8,8% positiva y 30,5% negativa), Kicillof -23,1% (29,5% positiva y 52,6% negativa), Cristina Kirchner -24,4% (29,7% positiva y 55,1% negativa), y Jorge Macri -28,6% (15,5% positiva y 44,1% negativa).