El penitenciario acusado de estafar a sus compañeros por $222.000.000 continuará tras las rejas

El penitenciario acusado de estafar y dejar un tendal de damnificados quedó más complicado con nuevas denuncias en su contra y, por ello, este miércoles se sentó otra vez frente al juez Matías Parrón para ser acusado -ahora- por 51 hechos, que representan una defraudación de $222.000.000. Como consecuencia, se extendió su prisión preventiva por 4 meses.

El fiscal Guillermo Heredia, secundado por la ayudante fiscal Gabriela Blanco , amplió la acusación contra Alejandro 'Tati' Jofré tras 7 nuevas denuncias de sus ex compañeros y, en algunos casos, de sus familiares. En ese sentido, el representante del Ministerio Público indicó que las mismas representan un perjuicio económico de $16.700.000.

Al mismo tiempo, los funcionarios de la fiscalía le endilgaron las estafas a los familiares del sujeto que cumplía funciones en el Servicio Penitenciario, en calidad de partícipes necesarios, ya que las sumas que el imputado recibió de parte de las presuntas víctimas fueron a parar a las cuentas bancarias de sus parientes, según apuntaron los investigadores.

Se trata de su novia, Gabriela del Rocío González; a su hermana, Carla Luciana Jofré; y a su padre, Américo Jofré, quienes también son representados por la abogada Filomena Noriega y que permanecen en libertad.

En el momento de formalización, la Justicia dispuso la inhibición general de bienes y el embargo de bienes registrables y cuentas bancarias tanto del penitenciario como de sus familiares, aunque posteriormente se aclaró el alcance respecto de las cuentas sueldo de su padre y su hermana.

Por los expedientes que se agregaron a la instrucción, la fiscalía pidió la extensión de la prisión preventiva y, por esa razón, el juez Parrón resolvió que siga detenido en una unidad de Chimbas Sur, mientras avanza la investigación que lo tiene en la mira.

La causa comenzó a tomar volumen a mediados de 2025, cuando entre julio y agosto varios penitenciarios denunciaron haber sido engañados mediante un supuesto sistema de inversiones con promesas de ganancias rápidas. Los damnificados aseguraron que le entregaron cifras millonarias, todo para obtener jugosos intereses. Según la investigación, al principio el imputado devolvía pequeñas sumas para generar confianza, pero luego dejaba de responder y el dinero nunca regresaba.

Los investigadores de la UFI de Estafas y Delitos Informáticos, aseguraron que se aprovechó de la confianza de sus compañeros, devolviendo dinero de apoco simulando solvencia económica y capacidad técnica. Acorde los cálculos de la fiscalía, desde que comenzó a operar en julio de 2024 y recibió las primeras denuncias, se estima que se alzó con el dinero equivalente a los salarios de 20 años como penitenciario.