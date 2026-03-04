El hombre quemado por el supuesto ajuste de cuentas presenta delitos desde hace 26 años: por qué habría ocurrido la agresión en la Terminal

Novedades sobre el presunto ajuste de cuentas en Capital. El hombre que permanece internado tras ser prendido fuego en la Terminal de Ómnibus cuenta con antecedentes penales que, según confirmaron fuentes calificadas a este diario, se remontan al menos al año 2000. Además, las mismas fuentes señalaron cuál habría sido el desencadenante del violento episodio ocurrido el lunes por la noche.

Estado de salud Cómo se encuentra el hombre quemado tras un presunto ajuste de cuentas de proxenetas en Capital

Perfiles Quiénes son los tres detenidos por el supuesto ajuste de cuentas que terminó con un hombre quemado en la Terminal

Según indicaron fuentes calificadas a este diario, Jaime Rafael Pérez habría intentado tocar a las mujeres trans en el interior del baño de la Terminal, situación que habría generado la discusión que derivó en la agresión. El hecho se produjo en la zona del estacionamiento Sur, en inmediaciones del Bar Rocco, y está siendo investigado como tentativa de homicidio.

Las fuentes también manifestaron que Pérez registra antecedentes por lesiones, robo, daño, amenazas y hurtos desde, al menos, el año 2000. Las fuentes también manifestaron que Pérez registra antecedentes por lesiones, robo, daño, amenazas y hurtos desde, al menos, el año 2000.

Uno de los hechos más recientes ocurrió el 16 de junio de 2024, cuando fue condenado mediante juicio abreviado a seis meses de prisión efectiva por los delitos de amenazas simples y daño, tras un violento episodio en la vivienda de su expareja. Según informaron fuentes judiciales en ese momento, Pérez ingresó por la fuerza al domicilio en estado de ebriedad y profirió amenazas de muerte contra la mujer, en presencia de sus dos hijas menores.

En cuanto al estado de salud de Pérez, permanece internado en Terapia Intensiva del Hospital Marcial Quiroga. Según confirmaron las fuentes, la víctima tiene muy comprometidas las vías respiratorias y allí radica la gravedad de su estado. El parte médico anterior ya había consignado quemaduras en el 12% de la superficie corporal, con compromiso en el rostro, tórax y vía aérea, y asistencia respiratoria mecánica.

El caso en la Terminal de Ómnibus

La causa actual está en manos de la UFI Delitos Especiales, que investiga en detalle las circunstancias del ataque ocurrido el lunes por la noche y el contexto en el que se produjo la agresión.

image De izquierda a derecha: Hernán "Pata de Mono" Álvarez, Jonathan "Pampita" Alanis y Brisa Mallea.

Por el ataque fueron detenidos Hernán de Jesús Álvarez Maturano, alias “Pata de Mono”; Brisa Agostina Mallea González -mujer trans-; y Jonatan Exequiel Alanis, alias “Pampita” -mujer trans, sin cambio legal de género-, quienes quedaron a disposición de la Justicia, según confirmaron fuentes oficiales.