Con una carta a San Martín, un hombre terminó con un disparo en el Parque de Mayo: qué dijeron sobre su estado de salud

Un hombre de aproximadamente 70 años se autoagredió con un arma de fuego este miércoles cerca de las 11 de la mañana en el Parque de Mayo. Fuentes oficiales informaron a Tiempo de San Juan que se encontraría fuera de peligro, aunque no se brindaron mayores precisiones sobre su estado de salud. Además, indicaron que el sujeto tenía una carta dedicada al prócer.

El hecho ocurrió en las inmediaciones del monumento al General San Martín, dentro del predio del parque. Según indicaron, el hombre -que sería jubilado- se habría efectuado un disparo con un arma que sería calibre 32, dato que será confirmado por las pericias correspondientes.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 4°, en colaboración con la Unidad Operativa del Centro Cívico. Las autoridades no dieron a conocer la identidad del involucrado.

Además, entre sus pertenencias fue hallada una carta a San Martín, indicaron fuentes calificadas. Tanto el arma como el escrito quedaron bajo custodia en el marco de la investigación que busca establecer con precisión las circunstancias del hecho.