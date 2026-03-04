miércoles 4 de marzo 2026

En Médano de Oro

Una camioneta invadió el carril contrario, atropelló a un ciclista de 82 años y lo mató

El terrible siniestro ocurrió a primera hora de la mañana de este miércoles. La camioneta estaba al mando de un hombre de 53 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un ciclista de 82 años murió al ser impactado por una camioneta en Médano de Oro. (Imagen ilustrativa)

Un acto de completa imprudencia terminó en tragedia durante la mañana de este miércoles 4 de marzo en San Juan. Sucedió cuando una camioneta invadió el carril contrario, atropelló a un ciclista de 82 años y le provocó la muerte. El hecho ocurrió en la zona del Médano de Oro y generó profunda conmoción entre los vecinos.

El episodio se produjo alrededor de las 6:30, sobre calle Alfonso XIII, entre Calle 11 y Calle 12. Por allí circulaba de sur a norte Segundo Peña, de 82 años, a bordo de su bicicleta, cuando fue embestido por una Toyota Hilux.

Según las primeras informaciones, la camioneta era conducida por un hombre de 53 años, del que aún no trascendió la identidad, que viajaba sin acompañantes.

Por motivos que son materia de investigación, el vehículo habría cruzado al carril contrario, impactando de lleno al ciclista.

A raíz de la violenta colisión, Peña sufrió heridas de extrema gravedad y fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Rawson.

Ya en el centro asistencial, los médicos constataron que presentaba traumatismo encéfalo craneano, fractura de muñeca izquierda, fractura expuesta en la pierna izquierda y un cuadro de politraumatismo grave. Pese al esfuerzo del personal de salud, el hombre falleció minutos después.

Las autoridades trabajan ahora para determinar con precisión cómo se produjo el siniestro y establecer las responsabilidades correspondientes.

