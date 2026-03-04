miércoles 4 de marzo 2026

Capital

Una anciana intentaba subir al colectivo y terminó con una pierna aplastada en Avenida Libertador

El hecho ocurrió minutos después de las 9 de este miércoles, cuando la mujer de 80 años intentaba subir a una unidad de la Línea A de la Red Tulum. Según fuentes policiales, sufrió una fractura expuesta y fue trasladada al Hospital Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Radio Colón
Foto: Radio Colón

Un grave siniestro vial se registró este miércoles, pocos minutos después de las 9 horas. Tuvo como víctima a una mujer de 80 años, de apellido Blanco, quien resultó con lesiones de consideración tras un incidente con una unidad del transporte público en Capital.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, la mujer intentaba ascender a un colectivo de la Línea A, perteneciente a la Red Tulum, cuando el conductor puso en marcha el vehículo. Siempre según indicaron, el chofer habría creído que la pasajera ya se encontraba completamente a bordo. En ese contexto, la anciana perdió el equilibrio, cayó sobre la calzada y una de las ruedas del colectivo -marca Mercedes Benz- pasó por encima de una de sus piernas.

Tras el hecho, la mujer quedó tendida en el lugar hasta la llegada del personal de emergencias médicas, que acudió luego del aviso de testigos. Los profesionales constataron que presentaba una fractura expuesta en la pierna derecha, por lo que dispusieron su inmediato traslado en ambulancia al Hospital Rawson.

Las primeras evaluaciones médicas, según trascendió, señalaron que Blanco se encuentra fuera de peligro y permanece en observación, a la espera de estudios complementarios para definir la intervención quirúrgica correspondiente.

En tanto, tomó intervención la UFI Delitos Especiales, que inició actuaciones para establecer con precisión cómo ocurrió el hecho y determinar eventuales responsabilidades.

