Una anciana intentaba subir al colectivo y terminó con una pierna aplastada en Avenida Libertador

Un grave siniestro vial se registró este miércoles, pocos minutos después de las 9 horas. Tuvo como víctima a una mujer de 80 años, de apellido Blanco, quien resultó con lesiones de consideración tras un incidente con una unidad del transporte público en Capital.

Tribunales Condenaron a la mujer de Ullum que mató de un cuchillazo a su marido, pero la pena es condicional y seguirá en libertad

Capital El hombre quemado por el supuesto ajuste de cuentas presenta delitos desde hace 26 años: por qué habría ocurrido la agresión en la Terminal

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, la mujer intentaba ascender a un colectivo de la Línea A, perteneciente a la Red Tulum, cuando el conductor puso en marcha el vehículo. Siempre según indicaron, el chofer habría creído que la pasajera ya se encontraba completamente a bordo. En ese contexto, la anciana perdió el equilibrio, cayó sobre la calzada y una de las ruedas del colectivo -marca Mercedes Benz- pasó por encima de una de sus piernas.

Tras el hecho, la mujer quedó tendida en el lugar hasta la llegada del personal de emergencias médicas, que acudió luego del aviso de testigos. Los profesionales constataron que presentaba una fractura expuesta en la pierna derecha, por lo que dispusieron su inmediato traslado en ambulancia al Hospital Rawson.

Las primeras evaluaciones médicas, según trascendió, señalaron que Blanco se encuentra fuera de peligro y permanece en observación, a la espera de estudios complementarios para definir la intervención quirúrgica correspondiente.

En tanto, tomó intervención la UFI Delitos Especiales, que inició actuaciones para establecer con precisión cómo ocurrió el hecho y determinar eventuales responsabilidades.