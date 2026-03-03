martes 3 de marzo 2026

Delitos cibernéticos

Mediante un virus troyano estafaron en $4.000.000 a una clínica sanjuanina

Descubrieron movimientos en las cuentas del centro médico ubicado en avenida Córdoba, en Capital. Realizaron cuatro transferencias millonarias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Delincuentes cibernéticos lograron ingresar al sistema informático de una clínica del centro sanjuanino a través de un virus troyano y concretaron una estafa por $4.000.000. La maniobra fue descubierta en la última semana y creen que todo se originó cuando abrieron un mensaje o un enlace que contenía un software malicioso.

Existen antecedentes de maniobras similares. En julio del año pasado lo sufrieron los directivos de la Clínica Castaño, que fueron blanco de un fraude cibernético por $110.000.000. Algo parecido le ocurrió a la firma Rafael Moreno, que perdió $140.000.000 en cuestión de minutos tras otro ataque perpetrado mediante un virus troyano.

Esta vez la víctima fue la Clínica de Diagnóstico de Imágenes Dr. Orellano, situada sobre avenida Córdoba, en Capital, confirmaron fuentes judiciales. La denuncia fue radicada el lunes por una empleada administrativa, quien relató que junto al contador detectaron una serie de movimientos de dinero en la cuenta bancaria de la firma que ellos no habían autorizado.

Según revelaron fuentes judiciales, desconocidos ingresaron a la cuenta y realizaron cuatro transferencias por montos de $1.000.000 cada una. También habrían gestionado un préstamo por $1.700.000, aunque no confirmaron si finalmente esa operación se concretó.

Los investigadores dan por hecho que la maniobra fue posible porque los delincuentes accedieron a las cuentas mediante un virus troyano que llegó oculto en un correo electrónico o en un enlace. En algunos casos, los programas de seguridad detectan y eliminan estos archivos maliciosos, pero no siempre logran bloquear el ataque a tiempo.

Personal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas ya se encuentra rastreando el destino del dinero, dado que este tipo de operaciones suele canalizarse a través de “cuentas mulas” utilizadas para dificultar el seguimiento y borrar rastros.

