Qué hay detrás de los despidos en Chango Más e Híper Libertad en San Juan

Desde el gremio indicaron que hay firmas que no se adaptaron a los nuevos hábitos de consumo, provocando una fuerte crisis en el rubro y desvinculaciones de trabajadores , ya sea por retiros voluntarios o despidos

Por Guillermo Alamino
chango e hiper

La empresa de hipermercados ChangoMás despidió a 11 trabajadores el viernes pasado, que se suman a los retiros voluntarios y desvinculaciones del Híper Libertad, los cuales totalizaron alrededor de 30 empleados entre el 2025 y este 2026. Desde el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) explicaron que en los últimos años hubo cambios drásticos en los hábitos de consumo y muchas firmas no se adaptaron a los mismos, sufriendo como consecuencia una baja importante en sus ventas.

Mirna Moral, secretaria general del gremio, explicó a Tiempo de San Juan que en los últimos años hubo una caída del consumo que afectó al esquema de negocios de los supermercados. Al principio, la gente optaba por llevarse segundas marcas, pero continuaba haciendo grandes compras. Luego, según Moral, directamente la gente empezó a llevarse lo justo y necesario de los negocios, debido a la caída del poder adquisitivo de los salarios. “Hubo una fuerte baja en las ventas debido a que los sueldos están por debajo del costo de vida y las tarjetas de crédito han llegado a su límite”, expresó.

“Esto ha llevado a que los supermercados incluso deban vender mercadería próxima a vencer por debajo del costo. Eso también trae aparejado que las fábricas hayan tenido menos ventas. Entonces, no ha disminuido solamente el consumo del empleado —los que compraban en los supermercados—, sino también el de los que fabrican; todo eso ha ido decayendo”, continuó Moral.

Para Moral, el escenario que viven tanto ChangoMás como el Híper es parte de un mal manejo de estrategias de comercialización y las compañías están sintiendo las consecuencias. “Tanto Híper Libertad como ChangoMás son señalados por no tener precios adecuados a la realidad de la competencia, lo que resulta en locales vacíos. Las personas directamente han dejado de ir a comprar y eso no depende del trabajador”, señaló la gremialista.

Para terminar, Moral dio detalles sobre las paritarias del sector mercantil. En este sentido, los trabajadores aún no tienen definido cuál será su pedido, pero aspiran a que los incrementos al menos alcancen la inflación. “Nuestro objetivo sigue siendo que los salarios superen la línea de pobreza, un problema que persiste desde hace más de una década”, concluyó.

Hiper Libertad: entre el 2025 y lo que va del 2026 hubo 30 trabajadores desvinculados de la empresa, la mayoría por retiros voluntarios.

Chango Más: el viernes han despedido en total a 11 empleados.

Consumo en baja

El consumo masivo ha caído un 1,1% interanual durante el mes de enero en todos sus canales de venta, de acuerdo a los datos de Scentia.

En tanto, respecto a diciembre, la retracción alcanzó el 7% como resultado de una caída del 15,4% en los supermercados de cadena, del 12,5% en autoservicios independientes, 7,8% en farmacias, 11% en e-commerce, 14,6% en mayoristas y una suba del 3,7% en almacenes y kioscos.

En la comparación interanual con enero de 2025, los supermercados registraron una caída del 3,3%, mientras que los mayoristas sufrieron una baja más leve del 0,8%. Por su parte, los autoservicios independientes fueron los más afectados con un retroceso del 4,2%, seguidos por las farmacias, que cayeron un 2%.

