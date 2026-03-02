Mercados globales en rojo y expectativa local: bolsas de Europa y Asia caen tras escalada en Medio Oriente

Las bolsas de Europa y Asia presentan caídas generalizadas en el comienzo de marzo, mientras los precios del petróleo trepan 13%, en medio del conflicto en Medio Oriente. En paralelo, crece la expectativa por la apertura del mercado argentino tras los anuncios del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

Relevamiento Tras un verano con altibajos, en los 4 valles turísticos de San Juan esperan por la Semana Santa: muchas consultas y cuánto cuestan las cabañas

Escenario Docentes de paro: el Gobierno de San Juan evita el descuento del día y mejorará la oferta salarial

Los mercados internacionales exhiben un inicio agitado del tercer mes del año tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la escalada del conflicto en la región. En Europa, las bolsas abrieron en rojo con París bajando 1,96%, Fráncfort 1,99%, Milán 2,13%, Londres 0,55% y Madrid 2,58%.

Las acciones más afectadas son las vinculadas al sector aéreo y del turismo. Las aerolíneas japonesas ANA y JAL se hundieron más de un 5%, AirFrance-KLM se desplomaba un 7,24% y la alemana Lufthansa bajaba en un 5,77%.

En contraste, las ganadoras del escenario actual son las empresas energéticas, registrando saldos positivos en la apertura de las bolsas europeas: Shell (5,32%), BP (4,70%), Repsol (4,29%) o TotalEnergies (3,97%).

En el continente asiático, predominaron los registros negativos en los principales mercados. Tokio terminó la sesión con una caída de -1,4% y Hong Kong, de -2,1%. Solo la bolsa de Shanghái logró escapar de la tendencia, al finalizar con una leve subida de 0,5%.

En este marco, los precios del petróleo se disparan este lunes hasta un 13% ante el bloqueo de la navegación en el estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del suministro global de crudo.

El precio del barril de Brent, referencia para Europa, llegó a trepar en torno al 13%, ubicándose en la zona de los US$80, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos escala cerca de un 12%.

El precio del gas europeo también se disparó notoriamente al subir más del 20%, a raíz de que el conflicto amenaza las exportaciones de gas natural licuado del Golfo. De esta manera, el contrato de futuros TTF holandés, considerado la referencia europea, aumentó hasta los 38.885 euros.

El precio del oro, por su parte, avanzaba 1,9 % cotizando en 5.378,88 dólares por onza. La plata sube 1,35 %, situándose en 95,05 dólares, mientras que el cobre trepa 0,16 % y se ubica en 13.391 dólares en el mercado de futuros de Londres.

En paralelo, el mercado argentino acapara la atención tras el discurso de Milei en la Asamblea Legislativa, donde se expuso la hoja de ruta del Gobierno con las próximas reformas que serán enviadas al Congreso.

FUENTE: Agencia NA