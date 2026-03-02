lunes 2 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Reacción bursátil

Mercados globales en rojo y expectativa local: bolsas de Europa y Asia caen tras escalada en Medio Oriente

Los mercados reaccionan con caídas generalizadas al conflicto en Irán. El petróleo se dispara.

Por Agencia NA
Los mercados del mundo reaccionaron negativamente al conflicto en Medio Oriente.

Los mercados del mundo reaccionaron negativamente al conflicto en Medio Oriente.

Las bolsas de Europa y Asia presentan caídas generalizadas en el comienzo de marzo, mientras los precios del petróleo trepan 13%, en medio del conflicto en Medio Oriente. En paralelo, crece la expectativa por la apertura del mercado argentino tras los anuncios del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

Lee además
Emilio Achem (Izquierda) y el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, representando al Gobierno de San Juan, en una paritaria docente. 
Escenario

Docentes de paro: el Gobierno de San Juan evita el descuento del día y mejorará la oferta salarial
tras un verano con altibajos, en los 4 valles turisticos de san juan esperan por la semana santa: muchas consultas y cuanto cuestan las cabanas
Relevamiento

Tras un verano con altibajos, en los 4 valles turísticos de San Juan esperan por la Semana Santa: muchas consultas y cuánto cuestan las cabañas

Los mercados internacionales exhiben un inicio agitado del tercer mes del año tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la escalada del conflicto en la región. En Europa, las bolsas abrieron en rojo con París bajando 1,96%, Fráncfort 1,99%, Milán 2,13%, Londres 0,55% y Madrid 2,58%.

Las acciones más afectadas son las vinculadas al sector aéreo y del turismo. Las aerolíneas japonesas ANA y JAL se hundieron más de un 5%, AirFrance-KLM se desplomaba un 7,24% y la alemana Lufthansa bajaba en un 5,77%.

En contraste, las ganadoras del escenario actual son las empresas energéticas, registrando saldos positivos en la apertura de las bolsas europeas: Shell (5,32%), BP (4,70%), Repsol (4,29%) o TotalEnergies (3,97%).

En el continente asiático, predominaron los registros negativos en los principales mercados. Tokio terminó la sesión con una caída de -1,4% y Hong Kong, de -2,1%. Solo la bolsa de Shanghái logró escapar de la tendencia, al finalizar con una leve subida de 0,5%.

En este marco, los precios del petróleo se disparan este lunes hasta un 13% ante el bloqueo de la navegación en el estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del suministro global de crudo.

El precio del barril de Brent, referencia para Europa, llegó a trepar en torno al 13%, ubicándose en la zona de los US$80, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos escala cerca de un 12%.

El precio del gas europeo también se disparó notoriamente al subir más del 20%, a raíz de que el conflicto amenaza las exportaciones de gas natural licuado del Golfo. De esta manera, el contrato de futuros TTF holandés, considerado la referencia europea, aumentó hasta los 38.885 euros.

El precio del oro, por su parte, avanzaba 1,9 % cotizando en 5.378,88 dólares por onza. La plata sube 1,35 %, situándose en 95,05 dólares, mientras que el cobre trepa 0,16 % y se ubica en 13.391 dólares en el mercado de futuros de Londres.

En paralelo, el mercado argentino acapara la atención tras el discurso de Milei en la Asamblea Legislativa, donde se expuso la hoja de ruta del Gobierno con las próximas reformas que serán enviadas al Congreso.

FUENTE: Agencia NA

Temas
Seguí leyendo

San Juan, motor indiscutible de la revolución del cobre en Argentina: de qué depende el éxito

Las firmas de carros pancheros copan la Libertador para no perder al público de los boliches

Crisis gastronómica: las ventas cayeron hasta un 40% y crece el consumo en cuotas con billeteras virtuales

Nación aprobó el RIGI para Veladero: es el tercer proyecto en San Juan que recibió luz verde

Golpe de nocaut: en San Juan confirmaron subas de precios en lomos y pachatas y la demanda cayó hasta un 40%

Tres bodegas de San Juan recibieron una importante certificación

El ministro Gutiérrez encabezó la primera reunión 2026 del Comité Ejecutivo de Responsabilidad Fiscal

"Dan vergüenza": el fuerte reto del juez Mattar contra Naturgy por la mugre en su terreno en Chimbas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Emilio Achem (Izquierda) y el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, representando al Gobierno de San Juan, en una paritaria docente. 
Escenario

Docentes de paro: el Gobierno de San Juan evita el descuento del día y mejorará la oferta salarial

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Estos son los tres detenidos por el caso Branka Motors: quiénes son y de qué los acusan
Investigación

Estos son los tres detenidos por el caso Branka Motors: quiénes son y de qué los acusan

Grupo de personas al frente del Club Ausonia tras el grave hecho ocurrido en la madrugada de este domingo.
Capital

Un anciano muere tras ser empujado en medio de un forcejeo en el Club Ausonia: un menor quedó en la mira

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias
Exclusivo

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias

Qué opinó la dirigencia sanjuanina sobre el discurso anual de Javier Milei
Declaraciones

Qué opinó la dirigencia sanjuanina sobre el discurso anual de Javier Milei

TV sanjuanina 2026: nuevas caras, clásicos que se mantienen y ¿algunas sorpresas?
Programaciones

TV sanjuanina 2026: nuevas caras, clásicos que se mantienen y ¿algunas sorpresas?

Te Puede Interesar

Emilio Achem (Izquierda) y el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, representando al Gobierno de San Juan, en una paritaria docente. 
Escenario

Docentes de paro: el Gobierno de San Juan evita el descuento del día y mejorará la oferta salarial

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gobierno dio por iniciado el ciclo lectivo en San Juan
Acto oficial

Gobierno dio por iniciado el ciclo lectivo en San Juan

Centro Cívico de San Juan.
Recambio

Renunció una conocida funcionaria de San Juan

Quién era Pablito Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club
Conmoción

Quién era "Pablito" Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club

Apertura de sesiones: talk show con el kirchnerismo, tango con Trump y una noticia para San Juan
Análisis

Apertura de sesiones: talk show con el kirchnerismo, tango con Trump y una noticia para San Juan