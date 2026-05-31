San Martín pagó caro sus errores y terminó perdiendo 2-1 frente a Temperley en el Alfredo Beranger

San Martín no logró continuar por la buena senda y este fin de semana sufrió una derrota por 2-1 frente a Temperley , en un encuentro correspondiente a la 16ta fecha de la Primera Nacional.

En números Jugador por jugador: los puntajes del Verdinegro en la derrota ante El Gasolero

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El equipo sanjuaninoo, que venía entonado tras la derrota ante Deportivo Maipú, cayó ante El Gasolero en condición de visitante y dejó escapar la posibilidad de seguir sumando para consolidarse en los puestos de clasificación del Grupo B. A pesar del traspié, el equipo dirigido por Raúl Schiapparelli continúa dentro de los ocho mejores de la zona.

El conjunto sanjuanino tuvo que remar desde atrás durante gran parte del partido y recién pudo descontar en el tramo final gracias al aporte del sanjuanino Hernán Zuliani, autor del único tanto verdinegro. Sin embargo, el esfuerzo no alcanzó para evitar una nueva caída fuera de casa.

Con este resultado, San Martín quedó ubicado en el séptimo puesto de la tabla con 20 unidades, todavía en zona de clasificación, aunque con la necesidad de volver rápidamente al triunfo para no perder terreno en una categoría cada vez más pareja.

Ahora, el Verdinegro deberá dar vuelta la página y enfocarse en su próximo compromiso. Por la fecha 17, recibirá a Nueva Chicago el próximo viernes desde las 16hs, en un duelo clave para recuperar confianza y reencontrarse con la victoria ante su gente.

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