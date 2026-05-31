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Descontrol

PSG campeón de la Champions League: un muerto, 780 detenidos y más de 270 heridos durante los festejos en Francia

La celebración derivó en graves incidentes en la capital y en otras 15 ciudades del país. Hay un joven de 17 años en coma tras ser apuñalado y 57 policías lesionados durante los disturbios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Las celebraciones por la conquista de la segunda Champions League de la historia del Paris Saint-Germain dejaron un saldo de un muerto, dos heridos graves, 57 policías lesionados y 780 detenidos en distintos puntos de Francia, según informaron este domingo las autoridades francesas.

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El ministro del Interior, Laurent Nuñez, aseguró que la situación se encuentra "en gran medida bajo control" tras una noche marcada por incidentes violentos en París y otras 15 ciudades del país. Del total de detenidos, 480 fueron arrestados en el área metropolitana de la capital francesa.

La víctima fatal fue un hombre de 24 años que murió cuando la motocicleta que conducía chocó contra bloques de hormigón en una salida de la autopista de circunvalación de París, a la altura de Porte Maillot. Además, un adolescente de 17 años permanece en coma tras haber sido apuñalado durante una pelea en el distrito XVI de la capital. Según la Fiscalía de París, el joven sufrió heridas en un ojo y una fuerte hemorragia bucal.

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Otra persona resultó gravemente herida cuando un conductor perdió el control de su vehículo y embistió la terraza de un restaurante en el distrito X de París. En ese mismo episodio hubo un segundo herido de menor consideración.

Las autoridades contabilizaron también 219 participantes lesionados durante las celebraciones, ocho de ellos en estado grave. Entre los 57 agentes heridos predominan las lesiones leves.

Los incidentes se concentraron principalmente en los Campos Elíseos y en los alrededores del Parque de los Príncipes, donde miles de aficionados siguieron la final. Grupos reducidos provocaron incendios, vandalizaron comercios, quemaron automóviles, bicicletas de alquiler y contenedores de basura. Incluso, según la policía, un grupo intentó asaltar una comisaría en el acomodado distrito VIII de París.

Nuñez destacó que la policía intervino en cinco ocasiones para impedir bloqueos en la principal circunvalación de la ciudad y frustró intentos de invasión tanto de esa vía como del estadio del PSG. También señaló incidentes en varias ciudades de provincia, entre ellos un ataque a una mediateca en Orleans.

El ministro atribuyó parte de los disturbios a individuos ajenos al ambiente futbolístico. "Vienen personas que no son aficionados del París Saint-Germain. Llevan camisetas del club, pero ni siquiera miran el partido", afirmó.

La Fiscalía de París informó que 277 personas permanecen detenidas por presuntos delitos, entre ellas 82 menores de edad. La mayoría enfrenta cargos por agresiones a agentes policiales, mientras que otros son investigados por robo, vandalismo y alteración del orden público.

El balance recuerda al registrado durante los festejos por la primera Champions del PSG, cuando se contabilizaron dos fallecidos, al menos 192 heridos y 559 detenidos en toda Francia.

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