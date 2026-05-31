EN VIVO: San Martín va por tres puntos de oro a Temperley para no bajarse del Reducido

San Martín sale a la cancha esta tarde desde las 16 horas, en el Estadio Alfredo Beranger, para medirse con Temperley en un partido clave por la fecha 16 de la Primera Nacional.

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El Verdinegro llega con 20 puntos y el ánimo arriba tras el triunfo frente a Maipú la fecha pasada: está metido en zona de Reducido y sabe que cada punto vale doble en esta parte del torneo. La misión es clara: traerse los tres puntos a Concepción para seguir prendido entre los ocho mejores y no dejar que se le escapen los de arriba.

Enfrente está Temperley, que viene de un empate ante Chicago y quiere reencontrarse con la victoria en casa.

Para los de Concepción no hay margen. El torneo entra a tener protagonistas y el Reducido está al rojo vivo: un triunfo hoy lo deja bien parado y con la confianza por las nubes.

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