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Primera Nacional

EN VIVO: San Martín va por tres puntos de oro a Temperley para no bajarse del Reducido

El Verdinegro visita al Gasolero esta tarde desde las 16 en el Alfredo Beranger. Con 20 puntos, los de Schiapparelli necesitan ganar para seguir entre los ocho mejores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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San Martín sale a la cancha esta tarde desde las 16 horas, en el Estadio Alfredo Beranger, para medirse con Temperley en un partido clave por la fecha 16 de la Primera Nacional.

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El Verdinegro llega con 20 puntos y el ánimo arriba tras el triunfo frente a Maipú la fecha pasada: está metido en zona de Reducido y sabe que cada punto vale doble en esta parte del torneo. La misión es clara: traerse los tres puntos a Concepción para seguir prendido entre los ocho mejores y no dejar que se le escapen los de arriba.

Enfrente está Temperley, que viene de un empate ante Chicago y quiere reencontrarse con la victoria en casa.

Para los de Concepción no hay margen. El torneo entra a tener protagonistas y el Reducido está al rojo vivo: un triunfo hoy lo deja bien parado y con la confianza por las nubes.

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