La Clásica Nikizanga reunió a cientos de sanjuaninos en el paraje Difunta Correa

La prueba, correspondiente a la tercera fecha del Campeonato Sanjuanino, tuvo como epicentro al Parador Difunta Correa y convocó a hombres y mujeres de todas las edades que compartieron una jornada marcada por el deporte y el contacto con los paisajes sanjuaninos.

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La competencia fue organizada por la Asociación Sanjuanina de MTB y contó con el apoyo del Gobierno de San Juan , a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Agencia Deportes San Juan, consolidando una política que busca acercar más oportunidades deportivas a toda la comunidad.

La carrera ofreció dos recorridos adaptados a distintos niveles de experiencia. Por un lado, un circuito de 25 kilómetros destinado a categorías promocionales y formativas, permitiendo que jóvenes y aficionados pudieran vivir la experiencia de la competencia. Por otro, un exigente trazado de 62 kilómetros reunió a las categorías más competitivas, que recorrieron los característicos caminos de Nikizanga antes de regresar al punto de partida.

Más allá de la competencia, la Clásica Nikizanga volvió a convertirse en un espacio de encuentro para familias, deportistas y aficionados que eligieron compartir una jornada al aire libre, promoviendo hábitos saludables y fortaleciendo el desarrollo del deporte en la provincia.

Cada evento deportivo que se realiza en San Juan amplía las oportunidades para que más personas incorporen la actividad física a su vida cotidiana, mejorando su bienestar y calidad de vida. De esta manera, el deporte continúa siendo una herramienta fundamental para seguir construyendo el San Juan del futuro.