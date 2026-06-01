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MTB

La Clásica Nikizanga reunió a cientos de sanjuaninos en el paraje Difunta Correa

La pasión por el ciclismo de montaña volvió a reunir a cientos de sanjuaninos en la jornada de ayer con la realización de la Clásica Nikizanga 2026, una de las competencias más tradicionales del calendario provincial de mountain bike.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La prueba, correspondiente a la tercera fecha del Campeonato Sanjuanino, tuvo como epicentro al Parador Difunta Correa y convocó a hombres y mujeres de todas las edades que compartieron una jornada marcada por el deporte y el contacto con los paisajes sanjuaninos.

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La competencia fue organizada por la Asociación Sanjuanina de MTB y contó con el apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Agencia Deportes San Juan, consolidando una política que busca acercar más oportunidades deportivas a toda la comunidad.

La carrera ofreció dos recorridos adaptados a distintos niveles de experiencia. Por un lado, un circuito de 25 kilómetros destinado a categorías promocionales y formativas, permitiendo que jóvenes y aficionados pudieran vivir la experiencia de la competencia. Por otro, un exigente trazado de 62 kilómetros reunió a las categorías más competitivas, que recorrieron los característicos caminos de Nikizanga antes de regresar al punto de partida.

Más allá de la competencia, la Clásica Nikizanga volvió a convertirse en un espacio de encuentro para familias, deportistas y aficionados que eligieron compartir una jornada al aire libre, promoviendo hábitos saludables y fortaleciendo el desarrollo del deporte en la provincia.

Cada evento deportivo que se realiza en San Juan amplía las oportunidades para que más personas incorporen la actividad física a su vida cotidiana, mejorando su bienestar y calidad de vida. De esta manera, el deporte continúa siendo una herramienta fundamental para seguir construyendo el San Juan del futuro.

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