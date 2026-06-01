De Rusia a la gloria de Qatar y ahora Estados Unidos: la nueva aventura mundialista de Miadosqui, el arquitecto silencioso de la Scaloneta

Mientras las miradas del mundo se posan sobre Lionel Messi , Lionel Scaloni y las figuras de la Selección Argentina , hay otro sanjuanino -además de Claudio Tapia- que vuelve a ser protagonista de una Copa del Mundo desde un lugar tan importante como silencioso. Jorge Miadosqui ya se encuentra en Kansas, Estados Unidos, donde la Albiceleste hará base durante la primera etapa del Mundial 2026 y disputará sus primeros compromisos en la defensa del título obtenido en Qatar.

Cuenta regresiva Con Messi a la cabeza, la Selección Argentina ya está completa en Kansas y comienza la cuenta regresiva para el Mundial

El presidente verdinegro afronta su tercera experiencia mundialista consecutiva como secretario de Selecciones Nacionales de la AFA , cargo que ocupa desde agosto de 2016. Desde entonces, se convirtió en una de las piezas fundamentales de la estructura que acompaña a todos los seleccionados argentinos, con especial protagonismo en el equipo campeón del mundo.

Su función va mucho más allá de lo que ocurre dentro de una cancha. El dirigente sanjuanino es el responsable de coordinar la logística integral de las selecciones nacionales: viajes, concentraciones, traslados, hospedajes, cronogramas y cada uno de los detalles operativos que permiten que el plantel y el cuerpo técnico se enfoquen exclusivamente en lo deportivo.

skskgc6vq_720x0__1

Su recorrido dentro de la AFA lo llevó a atravesar distintos procesos. Comenzó su gestión durante el ciclo de Edgardo Bauza, continuó con Jorge Sampaoli y fue una de las personas que acompañó desde el inicio el proyecto encabezado por Lionel Scaloni. Incluso, cuando la continuidad del entrenador generaba debates tras sus primeros partidos al frente del equipo, Miadosqui fue uno de los dirigentes que respaldó públicamente su permanencia.

Esa apuesta terminó formando parte de uno de los ciclos más exitosos de la historia del fútbol argentino. El dirigente sanjuanino integró las delegaciones que conquistaron la Copa América 2021 en Brasil, la Finalissima en Wembley y el histórico Mundial de Qatar 2022, donde Argentina levantó la tercera estrella de su historia. Ahora, en Kansas, vuelve a ocupar un rol clave en una nueva ilusión mundialista.