Con Messi a la cabeza, la Selección Argentina ya está completa en Kansas y comienza la cuenta regresiva para el Mundial

La espera terminó. Lionel Messi llegó este domingo por la noche a Kansas y se incorporó a la concentración de la Selección Argentina, que ya tiene a gran parte de su plantel reunido en Estados Unidos para afrontar el Mundial 2026.

Mundial 2026 De Rusia a la gloria de Qatar y ahora Estados Unidos: la nueva aventura mundialista de Miadosqui, el arquitecto silencioso de la Scaloneta

MTB La Clásica Nikizanga reunió a cientos de sanjuaninos en el paraje Difunta Correa

El capitán albiceleste arribó en un vuelo privado desde Miami acompañado por Rodrigo De Paul, su compañero en Inter Miami, y de inmediato se sumó a la delegación que encabeza Lionel Scaloni. De esta manera, el rosarino comenzará la preparación para disputar su sexta Copa del Mundo, un récord que sigue agrandando su leyenda con la camiseta argentina.

Antes de la llegada de Messi, ya habían aterrizado en Kansas varios de los convocados que partieron desde Buenos Aires. Entre ellos se encuentran Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Nicolás González, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Cristian Romero, José Manuel López, Leandro Paredes, Giuliano Simeone, Exequiel Palacios y Thiago Almada.

Además, en las últimas horas también se sumaron Lautaro Martínez, Emiliano “Dibu” Martínez y Lisandro Martínez, completando prácticamente la nómina que buscará defender el título obtenido en Qatar 2022.

La Selección trabajará desde este lunes en el Sporting KC Training Centre, complejo perteneciente al Sporting Kansas City que servirá como base de operaciones durante los primeros días de la competencia. El plantel se hospeda en el Origin Hotel, ubicado a pocos minutos del centro de entrenamiento y preparado especialmente para recibir a la delegación argentina.

La preparación incluirá dos amistosos previos al inicio de la Copa del Mundo. El próximo sábado el conjunto nacional enfrentará a Honduras en Texas y, días más tarde, se medirá con Islandia en Alabama. Serán las últimas pruebas antes del estreno mundialista, previsto para el 16 de junio.

Con Messi ya instalado junto a sus compañeros, la Scaloneta puso primera y comenzó oficialmente su camino en busca de otro capítulo histórico para el fútbol argentino.