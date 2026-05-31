Desamparados aprovechó la ventaja deportiva y 9 de Julio festejó de local: así serán las semis del Apertura sanjuanino

El Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol ya tiene a sus cuatro semifinalistas. La jornada del domingo terminó de completar el cuadro con las clasificaciones de 9 de Julio y Desamparados, que se sumaron a Minero y Colón Junior , los primeros en meterse entre los mejores tras los cruces disputados el sábado.

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En uno de los encuentros más esperados, 9 de Julio hizo valer la localía y se impuso por 2-0 frente a San Lorenzo de Ullum. Con goles de Alan Salinas y Victoria Martini, el conjunto nuevejulino resolvió el partido con autoridad y selló su pase a la próxima instancia, desatando el festejo de su gente.

image Foto: Club 9 de Julio.

Por su parte, Sportivo Desamparados logró el objetivo con lo justo. Igualó 0-0 frente a Peñarol, pero ese resultado le alcanzó para avanzar gracias a la ventaja deportiva obtenida por haber finalizado como puntero en la fase regular. El Víbora supo sostener el resultado y terminó celebrando una clasificación trabajada.

De esta manera, quedaron definidos los cruces de semifinales. Sportivo Desamparados será local frente a 9 de Julio, en un duelo que promete intensidad entre dos equipos que llegan en buen momento. En la otra llave, Minero se medirá ante Colón Junior, en un choque que también anticipa paridad y expectativa.

El sábado ya había dejado emociones fuertes. Minero protagonizó una remontada memorable ante Alianza en cancha de Atenas. El Lechuzo se había puesto en ventaja con un gol tempranero de Gonzalo Avellaneda, pero el equipo minero reaccionó a tiempo y encontró en Carlos Méndez a su figura. El delantero marcó por duplicado en apenas cinco minutos y dio vuelta el resultado para sellar el 2-1 que le dio la clasificación.

En tanto, Colón Junior dio uno de los golpes de los cuartos de final al vencer con claridad a Unión por 3-1. El Merengue mostró solidez y eficacia para imponerse con los tantos de Agustín Castro, Alejo Carrizo y Leo Trozzi, asegurando su lugar entre los cuatro mejores del certamen.