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Investigación

Cayó el "cliente fantasma", un hombre acusado de robar en varios comercios: los videos de cómo operaba

El hombre tenía pedido de captura y era investigado por hechos ocurridos en 9 de Julio, Rawson y Rivadavia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ladron

Una investigación de la Brigada de Investigaciones Oeste permitió la detención de un hombre señalado como presunto autor de al menos tres hurtos cometidos en diferentes puntos de San Juan. Según la pesquisa, utilizaba una modalidad particular: ingresaba a los locales simulando ser un cliente y aprovechaba cualquier descuido de los vendedores para apoderarse de distintos elementos.

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El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de calles Doctor Ortega y Francia, en Rawson, donde fue aprehendido Oscar Sergio Liomoye, de 44 años, quien además registraba un pedido de captura vigente emitido por la Justicia.

La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y se encuentra vinculada a varios legajos por hechos ocurridos en distintos departamentos de la provincia.

De acuerdo con los investigadores, el sospechoso habría concretado tres robos bajo una mecánica similar. En uno de los casos, ocurrido en 9 de Julio, sustrajo una batería. En otro hecho registrado en Rawson, se apoderó de una pulidora de mano, mientras que en Rivadavia habría robado un tacho de 20 litros de pintura.

Las tareas investigativas incluyeron el análisis de registros fílmicos aportados por los comercios damnificados, lo que permitió identificar al presunto autor y reconstruir sus movimientos. Los pesquisas determinaron que el hombre utilizaba distintos vehículos contratados mediante aplicaciones de transporte para trasladarse hasta los comercios y retirarse de los lugares, una estrategia que habría empleado para evitar ser reconocido o vinculado con los hechos.

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Tras reunir pruebas suficientes, efectivos de la Brigada Oeste desplegaron tareas de vigilancia e inteligencia que culminaron con su localización en la vía pública y posterior detención.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron un pulóver gris, un pantalón de jeans azul claro y un par de zapatillas negras, prendas que habrían sido utilizadas durante la comisión de algunos de los ilícitos investigados.

Fuentes policiales señalaron que Liomoye también aparece vinculado a otros expedientes por hurto que eran investigados por las comisarías 25ª y 28ª. Luego de su captura, el fiscal interviniente dispuso que quedara detenido mientras avanzan las actuaciones judiciales.

Por directivas de la UFI Delitos contra la Propiedad, se ordenó además la unificación de las causas en las que figura involucrado el sospechoso, con el objetivo de profundizar la investigación y determinar si participó en otros hechos similares registrados en la provincia.

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