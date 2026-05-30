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Accidente mortal

Tragedia en Angaco: un motociclista chocó contra un árbol y falleció en el acto

El trágico siniestro vial ocurrió durante la madrugada de este sábado. La víctima, identificada como Sergio Olivera, regresaba de una reunión con amigos cuando perdió el control de su ciclomotor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un lamentable accidente vial se cobró la vida de un hombre en las primeras horas de este sábado. El trágico episodio tuvo lugar alrededor de las 03:30 de la madrugada sobre la calle El Bosque, justo frente a la sede del Club Deportivo El Bosque (Angaco), donde un motociclista impactó violentamente contra un árbol y falleció de manera instantánea.

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La víctima fue identificada por las autoridades como Sergio Olivera. Según las primeras informaciones del caso, el hombre regresaba hacia su domicilio particular luego de haber compartido una reunión social con amigos.

Olivera se desplazaba de oeste a este por la mencionada arteria a bordo de un ciclomotor Daelim Liberty de 50 cc, de color blanco y sin dominio colocado. Al traspasar la intersección con la calle Campodónico, y a unos 200 metros hacia el este de la misma, se desencadenó la fatalidad.

Por causas que aún se encuentran bajo una profunda investigación judicial y policial, el conductor perdió el dominio del rodado sin que se registrara la intervención de ningún otro vehículo en la escena. Tras desviarse involuntariamente hacia la banquina derecha, el ciclomotor se estrelló de lleno contra un paraíso, un árbol de gran porte ubicado al costado de la calzada.

El rostro de Olivera golpeó fuertemente contra el tronco antes de que su cuerpo cayera pesadamente sobre el pavimento. Las fuentes policiales destacaron la extrema violencia de la colisión: el casco protector que llevaba colocado el conductor se partió literalmente en dos, quedando una mitad sujeta a su cabeza y el resto sobre la cinta asfáltica. El deceso se produjo de forma inmediata.

Tras el trágico desenlace, personal de la Policía Científica se hizo presente en el lugar para llevar a cabo los peritajes mecánicos y accidentológicos de rigor, buscando esclarecer qué motivó la pérdida de control del rodado.

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