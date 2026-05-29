Estuvo al borde de la muerte, pero sobrevivió al ataque de su ex y dirá presente en el día de la sentencia

Han transcurrido 506 días desde el violento episodio que podría haber culminado en un femicidio y el sujeto que está en la mira de la Justicia, acusado de haber dejado a su ex novia al borde de la muerte, podría resultar condenado la próxima semana, cuando se dicte la sentencia. En ese marco, la víctima dirá presente en la vigilia que se desarrollará en los alrededores de Tribunales.

Si bien atraviesa una pesadilla desde aquel 8 de enero de 2025, cuando Matías Olmedo le propinó una brutal paliza, la joven de 21 años que aún afronta secuelas del ataque, físicas y psicológicas, decidió acudir al día clave del caso. Así lo anticipó su madre, quien indicó que el martes se manifestarán para pedir justicia.

"Mi hija quiere que se la escuche y se haga justicia, que todo lo que sufrió no sea en vano. Quiere que su vida ya no siga girando en torno a esto", sostuvo. "Está muy agotada de todo esto, no es porque sea mi hija, pero es una persona tan buena y no merecía lo que pasó", agregó la mujer que dejó al descubierto su dolor por lo vivido.

Es que contó cómo se enteró de lo sucedido y la desesperación que atravesó hasta reencontrarse con su hija en el hospital. Aún conmovida por el suceso, la madre recordó que le avisaron que la chica había sido agredida por su novio y que se debatía entre la vida y la muerte.

"Mi hija estuvo sola en el hospital desde las 4 de la mañana y a las 7.45 me avisaron. A las 8 llegó su papá a verla y yo llegué 8.30 porque estaba en Ullum. No sabés lo que fue ese trayecto, pensando que había muerto y no me lo querían decir", confesó la mujer que exige 22 años de prisión para el acusado.

En ese marco, manifestó: "Sólo Dios sabe todo lo que hemos sufrido y luchado para conseguir Justicia. Espero que los jueces se pongan la mano en el corazón y condenen a esta persona por lo que fue intento de femicido".

La convocatoria es para el martes, a las 8.30 de la mañana, en Tribunales. Se espera que integrantes de agrupaciones feministas acompañen a la familia de la víctima, en especial la Asociación de Familias Unidas por el Dolor del Femicidio.

El hecho ocurrió el 8 de enero de 2025. El acusado, de oficio panadero, fue detenido durante la madrugada cuando se encontraba en el departamento que alquilaban en Villa El Salvador. Los dos primeros policías que llegaron al lugar vieron la puerta abierta y se espantaron por la dramática escena. Había manchas en el piso, en las paredes y hasta en algunos objetos de la casa. Ahí observaron a la chica tendida en el suelo, inconsciente y con todo el cuerpo bañado en sangre. A su lado permanecía Olmedo, que sostenía la cabeza a la víctima.

Ahora, Olmedo es juzgado por un tribunal colegiado integrado por los jueces Javier Figuerola, Flavia Allende e Irene Mabel Moya, quienes deberán determinar su responsabilidad. Su defensa intenta imponer la calificación de lesiones agravadas. No obstante, tanto el fiscal Atilio Yanardi como la querella, representada por Valentina y Gustavo Sánchez, buscan la cárcel para el acusado.