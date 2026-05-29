viernes 29 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Intento de femicidio

Estuvo al borde de la muerte, pero sobrevivió al ataque de su ex y dirá presente en el día de la sentencia

El caso que generó conmoción en enero de 2025 se dirime en un juicio contra el agresor y, la próxima semana, encontrará resolución. En ese marco, la víctima formará parte de la vigilia que se desarrollará en los alrededores de Tribunales el martes, cuando se conozca la sentencia. El dolor de su madre y los minutos de desesperación que vivió cuando se enteró de la brutal paliza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Han transcurrido 506 días desde el violento episodio que podría haber culminado en un femicidio y el sujeto que está en la mira de la Justicia, acusado de haber dejado a su ex novia al borde de la muerte, podría resultar condenado la próxima semana, cuando se dicte la sentencia. En ese marco, la víctima dirá presente en la vigilia que se desarrollará en los alrededores de Tribunales.

Lee además
comienzan a juzgar al sujeto sospechado de intentar asesinar a su novia en chimbas
Tribunales

Comienzan a juzgar al sujeto sospechado de intentar asesinar a su novia en Chimbas
intento de femicidio: el la quiso matar y lo planeo, aseguro la madre de la victima
En juicio

Intento de femicidio: "Él la quiso matar y lo planeó", aseguró la madre de la víctima

Si bien atraviesa una pesadilla desde aquel 8 de enero de 2025, cuando Matías Olmedo le propinó una brutal paliza, la joven de 21 años que aún afronta secuelas del ataque, físicas y psicológicas, decidió acudir al día clave del caso. Así lo anticipó su madre, quien indicó que el martes se manifestarán para pedir justicia.

"Mi hija quiere que se la escuche y se haga justicia, que todo lo que sufrió no sea en vano. Quiere que su vida ya no siga girando en torno a esto", sostuvo. "Está muy agotada de todo esto, no es porque sea mi hija, pero es una persona tan buena y no merecía lo que pasó", agregó la mujer que dejó al descubierto su dolor por lo vivido.

Es que contó cómo se enteró de lo sucedido y la desesperación que atravesó hasta reencontrarse con su hija en el hospital. Aún conmovida por el suceso, la madre recordó que le avisaron que la chica había sido agredida por su novio y que se debatía entre la vida y la muerte.

"Mi hija estuvo sola en el hospital desde las 4 de la mañana y a las 7.45 me avisaron. A las 8 llegó su papá a verla y yo llegué 8.30 porque estaba en Ullum. No sabés lo que fue ese trayecto, pensando que había muerto y no me lo querían decir", confesó la mujer que exige 22 años de prisión para el acusado.

En ese marco, manifestó: "Sólo Dios sabe todo lo que hemos sufrido y luchado para conseguir Justicia. Espero que los jueces se pongan la mano en el corazón y condenen a esta persona por lo que fue intento de femicido".

La convocatoria es para el martes, a las 8.30 de la mañana, en Tribunales. Se espera que integrantes de agrupaciones feministas acompañen a la familia de la víctima, en especial la Asociación de Familias Unidas por el Dolor del Femicidio.

El hecho ocurrió el 8 de enero de 2025. El acusado, de oficio panadero, fue detenido durante la madrugada cuando se encontraba en el departamento que alquilaban en Villa El Salvador. Los dos primeros policías que llegaron al lugar vieron la puerta abierta y se espantaron por la dramática escena. Había manchas en el piso, en las paredes y hasta en algunos objetos de la casa. Ahí observaron a la chica tendida en el suelo, inconsciente y con todo el cuerpo bañado en sangre. A su lado permanecía Olmedo, que sostenía la cabeza a la víctima.

Ahora, Olmedo es juzgado por un tribunal colegiado integrado por los jueces Javier Figuerola, Flavia Allende e Irene Mabel Moya, quienes deberán determinar su responsabilidad. Su defensa intenta imponer la calificación de lesiones agravadas. No obstante, tanto el fiscal Atilio Yanardi como la querella, representada por Valentina y Gustavo Sánchez, buscan la cárcel para el acusado.

Temas
Seguí leyendo

El matrimonio que duró siete meses y terminó con el femicidio de una joven frente a su hijo en Rawson

Por un comentario denunciaron por abuso al padrastro de una adolescente de Capital y no había nada

Enviaron al Penal de Chimbas a un sujeto acusado de estafas millonarias con la venta de lotes en Médano que no eran suyos

Por segunda vez, denuncian a un ginecólogo de Jáchal por violar a una paciente

"No opinen sin saber": la familia de los hermanos baleados en Villa El Pino dieron su versión

El video del tenso momento en un barrio sanjuanino por la detención de un vecino

Un joven lucha por su vida tras chocar violentamente con un árbol en Santa Lucía

Dictaron el sobreseimiento al polémico contador que despilfarró más de 30.000 dólares en un casino

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Agustín Emanuel Vila.
En San Juan

"Les pido perdón a las víctimas": el crudo relato de la madre de un acusado de doble violación que pedía ayuda desde 2024

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los Tornello, Jesús Kechu y Javier Gamuza.
Antecedentes

"Kechu" y "Gamuza", los heridos en la balacera de Trinidad que generan dolores de cabeza en la Justicia

El imperio de la trata virtual: el crudo relato de cinco mujeres y la estrategia del consentimiento para salvar al abogado Gustavo De la Fuente
Juicio

El imperio de la trata virtual: el crudo relato de cinco mujeres y la estrategia del "consentimiento" para salvar al abogado Gustavo De la Fuente

Así quedó el dormitorio de la pareja de comerciante tras el ataque de los ladrones en esa vivienda de Pocito.
Golpe millonario

Hace una semana salió de terapia intensiva y ahora le robaron $25.000.000 de su casa en Pocito

Quién es el joven motociclista que está grave tras chocar contra un árbol en Santa Lucía
Cadenas de oración

Quién es el joven motociclista que está grave tras chocar contra un árbol en Santa Lucía

Agustín Emanuel Vila.
En San Juan

"Les pido perdón a las víctimas": el crudo relato de la madre de un acusado de doble violación que pedía ayuda desde 2024

Te Puede Interesar

Estuvo al borde de la muerte, pero sobrevivió al ataque de su ex y dirá presente en el día de la sentencia
Intento de femicidio

Estuvo al borde de la muerte, pero sobrevivió al ataque de su ex y dirá presente en el día de la sentencia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por un comentario denunciaron por abuso al padrastro de una adolescente de Capital y no había nada
Falsa acusación

Por un comentario denunciaron por abuso al padrastro de una adolescente de Capital y no había nada

San Juan vintage: los históricos carteles comerciales que resisten en las calles del centro
Galería de imágenes

San Juan vintage: los históricos carteles comerciales que resisten en las calles del centro

Cuatro series argentinas que marcaron la historia de la televisión nacional. video
Tiempo para Ver

De "Mujeres asesinas" a "Tiempo final": series argentinas que se adelantaron a Netflix y pueden verse gratis

Es el sueño de mi vida: las lágrimas de una fanática sanjuanina al conocer a Nasser
Video

"Es el sueño de mi vida": las lágrimas de una fanática sanjuanina al conocer a Nasser