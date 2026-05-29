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Prisión preventiva

Enviaron al Penal de Chimbas a un sujeto acusado de estafas millonarias con la venta de lotes en Médano que no eran suyos

El sospechoso fue detenido el miércoles último y este viernes le dictaron la prisión preventiva. Lo acusan de lotear y comercializar una propiedad de 14 hectáreas que pertenece a otra familia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un sujeto quedó detenido y fue enviado al penal mientras avanza la investigación en su contra por una presunta estafa millonaria con la venta de lotes en Médano de Oro que no eran suyos. No está claro cómo obtuvo una cesión de derechos sobre esa propiedad de 14 hectáreas por parte de uno de los herederos, pero dividió el terreno y empezó a comercializarlo sin que los verdaderos dueños lo supieran.

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El ahora detenido con prisión preventiva es Félix Oscar Olmos. La causa se remonta a 2025, cuando una de las herederas de los terrenos denunció una serie de maniobras vinculadas con la venta de lotes ubicados en calle Garibaldi y Calle 5, en la zona de Médano de Oro, Pocito. A partir de esa presentación se inició una investigación en la UFI Delitos Informáticos y Estafas, a cargo del fiscal Duilio Ejarque y la ayudante fiscal Guadalupe Segado, quienes comenzaron a reunir documentación y testimonios para reconstruir las operaciones realizadas sobre las parcelas.

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La causa es investigada por el fiscal Duilio Ejarque, de la UFI Delitos Inform&aacute;tico y Estafas.

La causa es investigada por el fiscal Duilio Ejarque, de la UFI Delitos Informático y Estafas.

Según la investigación, los terrenos pertenecían originalmente a Espartaco Antuña y formaban parte de una sucesión tras su fallecimiento. En ese contexto, los pesquisas intentan determinar cómo Félix Oscar Olmos obtuvo una cesión de derechos vinculada a esas propiedades y si utilizó esa documentación para presentarse ante terceros como si tuviera facultades para disponer de los inmuebles. La sospecha es que dividió las aproximadamente 14 hectáreas en numerosos lotes y los comercializó sin contar con la titularidad registral de las tierras.

Los investigadores sostienen que, entre 2023 y 2024, Olmos habría concretado múltiples operaciones con distintos compradores. De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, los terrenos fueron vendidos por valores que oscilaron entre 1.500.000 y 6.000.000 de pesos cada uno. Algunas personas adquirieron uno o dos lotes, mientras que otras compraron hasta cuatro. También se detectaron casos en los que se entregaron vehículos u otros bienes como parte de pago. El perjuicio económico total aún no fue determinado y continúa siendo objeto de investigación.

La pesquisa avanzó con dificultad durante varios meses debido a que el sospechoso no podía ser localizado. Fuentes judiciales señalaron que registraba distintos domicilios y que permaneció prófugo, razón por la cual se emitió una orden de captura. Finalmente fue detenido el miércoles último en Rawson y este viernes fue trasladado a Tribunales para la audiencia de formalización de la causa.

En esa audiencia, la jueza Mónica Lucero dio por habilitada la Investigación Penal Preparatoria por el plazo de un año y tuvo por formalizada la investigación contra Félix Oscar Olmos por el presunto delito de estafa. Además, hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó la prisión preventiva del imputado por el término de cuatro meses, por lo que fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial mientras continúan las medidas investigativas.

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