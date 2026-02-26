jueves 26 de febrero 2026

En microcentro

Estafa millonaria con lotes en San Juan: tras confirmar que seguirá preso, allanaron un estudio que estaría vinculado a la expareja de Robles Bonade

El operativo se realizó este jueves en pleno centro sanjuanino y estuvo a cargo de Gendarmería Nacional, que secuestró documentación clave para la causa. Ocurrió un día después de que la Justicia confirmara la prisión preventiva domiciliaria de Rubén Martín González.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen archivo. A la izquierda, Denise Robles Bonade, y a la derecha, Rubén Martín.

Imagen archivo. A la izquierda, Denise Robles Bonade, y a la derecha, Rubén Martín.

En el marco de la investigación por la presunta megaestafa con terrenos que afectó a más de 200 familias sanjuaninas, personal de Gendarmería Nacional realizó este jueves un allanamiento en pleno centro capitalino. El procedimiento tuvo lugar cerca de las 15:30 en un estudio jurídico ubicado sobre calle General Acha 60 Sur, frente al Sindicato de Empleados de Comercio, y estaría directamente relacionado con la causa que tiene como imputados a Rubén Ángel Martín González y Denise Robles Bonade.

Según informó Canal 13 San Juan, el operativo se concretó en la sede de “RM (Rubén Martín) y Asociados” y fue encabezado por más de diez efectivos de la fuerza federal, entre uniformados y personal de civil. Dos móviles permanecieron apostados en la zona mientras los gendarmes ascendían al primer piso del edificio para secuestrar expedientes y documentación considerada de interés para la Justicia.

Embed - Allanaron un estudio jurídico que estaría vinculado a la megaestafa de lotes en San Martín

El allanamiento se produjo apenas un día después de que la jueza Silvina Rosso de Balanza rechazara el recurso de impugnación presentado por la nueva defensa de Martín González y confirmara la prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria. El planteo había sido formulado por el ayudante de la defensora oficial Cecilia Mut, en un intento por revertir la prórroga de la medida cautelar.

Esa extensión había sido dispuesta en enero por la jueza de feria Carolina Parra, a pedido del fiscal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, Guillermo Heredia; quien solicitó tres meses más de preventiva para evitar un posible entorpecimiento de la investigación. La fiscal de Impugnación, Marcela Torres, sostuvo en audiencia que la medida apunta a resguardar prueba sensible, en un expediente donde incluso se mencionaron presuntas maniobras de interferencia.

Esta resolución fue la que impugnó la defensa de Martín González; quien no realizó el planteo fue la defensa de la otra imputada, Denise Robles Bonade. Esta resolución fue la que impugnó la defensa de Martín González; quien no realizó el planteo fue la defensa de la otra imputada, Denise Robles Bonade.

