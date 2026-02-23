Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia

La causa Garder dio un giro determinante en la justicia sanjuanina . Tras el planteo de impugnación presentado por el abogado defensor, el Juez de Impugnación, Benedicto Correa , resolvió morigerar la situación procesal de los propietarios de la firma, quienes inicialmente habían sido sentenciados a una pena de cumplimiento efectivo.

En su resolución, el magistrado decidió hacer lugar de manera parcial al recurso que se presentó. El punto clave de esta nueva sentencia radica en la absolución de Marilina de la Fuente y Eduardo Adrián Guzmán por el delito de adulteración de instrumentos privados. El juez consideró que no se daban los elementos para sostener esta acusación que originalmente había elevado la pena.

Sin embargo, el tribunal confirmó la condena por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública. Según el fallo, se dieron por probados 26 casos de estafa en perjuicio de la Obra Social Provincia (OSP).

De la prisión efectiva a la libertad condicional

Con la caída de una de las figuras penales, las penas fueron reajustadas, permitiendo que ambos imputados eviten el regreso al Servicio Penitenciario. Marilina de la Fuente fue condenada a 2 años y 3 meses de prisión de ejecución condicional y Eduardo Adrián Guzmán, sentenciado a 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional.

Cabe recordar que, tras la sentencia de primera instancia en junio de 2025, ambos pasaron casi dos semanas detenidos antes de recuperar la libertad supeditada al proceso de revisión. Con este nuevo fallo, la libertad se mantiene, aunque bajo estrictas reglas de conducta.

Una estafa con alto impacto en la provincia

El caso Garder estalló cuando se descubrieron irregularidades en la facturación de servicios de internación domiciliaria. La investigación reveló una trama de corrupción que perjudicó directamente las arcas del Estado Provincial.

El proceso no estuvo exento de dramatismo: desde los llantos en la sala de audiencias al momento de la primera condena, hasta el desahogo de otros familiares implicados que resultaron absueltos, dejando al descubierto internas familiares y traiciones que marcaron el ritmo de uno de los juicios más mediáticos de 2025.