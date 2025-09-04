Caso Garder: los acusados impugnan la condena en su contra buscando la absolución

La mayoría a través de Zoom. Los condenados y dueños de la empresa Garder, su abogado defensor y el juez de Impugnación no estuvieron presentes en la sala.

Se realizó una nueva audiencia en la causa Garder. Se hizo la presentación de la impugnación contra la condena a los dueños de la prestadora de la Obra Social Provincia condenados por estafa, precisamente Marilina de la Fuente y Eduardo Guzmán.

Representando a los acusados no estuvo Fernando Burlando. El abogado mediático vino a la provincia el pasado 31 de julio y dio explosivas declaraciones contra la fiscalía y los penitenciarios del Penal de Chimbas acusándolos de haber abusado de la mujer. "La desnudaron y lo hicieron todos varones, cuando debía ser personal femenino", manifestó en su momento.

image Fernando Burlando no se presentó como abogado defensor de los acusados en la causa Garder.

Se rumoreó que iba a sacar la matricula en San Juan para ejercer y hacerse cargo de la defensa de los acusados, pero eso no terminó ocurriendo. La defensa estuvo a cargo del letrado Benjamín Balmaceda, el cual solicitó que sus clientes fueran absueltos.

En el lugar también estuvieron presentes los representantes del Ministerio Público Fiscal, Iván Grassi y Fabrizio Medici. También los representantes de la Fiscalía de Estado, Claudio Edgardo Herrera, José Aníbal Fraifer y Ricardo Lorenzo Mira solicitaron al juez de Impugnación Benedicto Correa que confirme la condena para ambos, que es de 3 años de prisión efectiva.

WhatsApp Image 2025-09-04 at 10.50.12 De izquierda a derecha: representantes del Ministerio Público Fiscal y de la Fiscalía de Estado

Cabe destacar que ambos están libres desde hace un poco más de un mes. El doctor Balmaceda impugnó las medidas cautelares y este mismo magistrado resolvió dejarlos en libertad hasta que la condena quede firme. De la Fuente y Guzmán llegaron a estar 22 días en el Servicio Penitenciario Provincial.