jueves 4 de septiembre 2025

¿Y Fernando Burlando?

Caso Garder: los acusados impugnan la condena en su contra buscando la absolución

En esta causa los sentenciados a 3 años de prisión efectiva fueron Marilina de la Fuente y Eduardo Guzmán. Los dos están libres porque un juez le morigeró la medida coercitiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La mayoría a través de Zoom. Los condenados y dueños de la empresa Garder, su abogado defensor y el juez de Impugnación no estuvieron presentes en la sala.

Se realizó una nueva audiencia en la causa Garder. Se hizo la presentación de la impugnación contra la condena a los dueños de la prestadora de la Obra Social Provincia condenados por estafa, precisamente Marilina de la Fuente y Eduardo Guzmán.

Causa Garder: en la imagen arriba a la izquierda los dos condenados Eduardo Guzmán y Marilina de la Fuente; a su derecha, las partes en Tribunales. Abajo a la izquierda el juez Benedicto Correa y a la derecha, el abogado defensor Benjamín Balmaceda.
Tras casi dos semanas en la cárcel, los condenados en la causa Garder recuperaron la libertad
fernando burlando llego a san juan, impugno la condena por garder y disparo contra todos
Fernando Burlando llegó a San Juan, impugnó la condena por Garder y disparó contra todos
Fernando Burlando no se present&oacute; como abogado defensor de los acusados en la causa Garder.

Se rumoreó que iba a sacar la matricula en San Juan para ejercer y hacerse cargo de la defensa de los acusados, pero eso no terminó ocurriendo. La defensa estuvo a cargo del letrado Benjamín Balmaceda, el cual solicitó que sus clientes fueran absueltos.

En el lugar también estuvieron presentes los representantes del Ministerio Público Fiscal, Iván Grassi y Fabrizio Medici. También los representantes de la Fiscalía de Estado, Claudio Edgardo Herrera, José Aníbal Fraifer y Ricardo Lorenzo Mira solicitaron al juez de Impugnación Benedicto Correa que confirme la condena para ambos, que es de 3 años de prisión efectiva.

De izquierda a derecha: representantes del Ministerio P&uacute;blico Fiscal y de la Fiscal&iacute;a de Estado

Cabe destacar que ambos están libres desde hace un poco más de un mes. El doctor Balmaceda impugnó las medidas cautelares y este mismo magistrado resolvió dejarlos en libertad hasta que la condena quede firme. De la Fuente y Guzmán llegaron a estar 22 días en el Servicio Penitenciario Provincial.

El abuelo abusador durante la audiencia en Tribunales.
Abuelo pervertido

Un pastor evangélico, ya condenado por violar a una discapacitada, irá a juicio por abusar de su nieta

Por Redacción Tiempo de San Juan

