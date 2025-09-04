Caso Garder: los acusados impugnan la condena en su contra buscando la absolución

Se realizó una nueva audiencia en la causa Garder. Se hizo la presentación de la impugnación contra la condena a los dueños de la prestadora de la Obra Social Provincia condenados por estafa, precisamente Marilina de la Fuente y Eduardo Guzmán.
En esta causa los sentenciados a 3 años de prisión efectiva fueron Marilina de la Fuente y Eduardo Guzmán. Los dos están libres porque un juez le morigeró la medida coercitiva.
Representando a los acusados no estuvo Fernando Burlando. El abogado mediático vino a la provincia el pasado 31 de julio y dio explosivas declaraciones contra la fiscalía y los penitenciarios del Penal de Chimbas acusándolos de haber abusado de la mujer. "La desnudaron y lo hicieron todos varones, cuando debía ser personal femenino", manifestó en su momento.
Se rumoreó que iba a sacar la matricula en San Juan para ejercer y hacerse cargo de la defensa de los acusados, pero eso no terminó ocurriendo. La defensa estuvo a cargo del letrado Benjamín Balmaceda, el cual solicitó que sus clientes fueran absueltos.
En el lugar también estuvieron presentes los representantes del Ministerio Público Fiscal, Iván Grassi y Fabrizio Medici. También los representantes de la Fiscalía de Estado, Claudio Edgardo Herrera, José Aníbal Fraifer y Ricardo Lorenzo Mira solicitaron al juez de Impugnación Benedicto Correa que confirme la condena para ambos, que es de 3 años de prisión efectiva.
Cabe destacar que ambos están libres desde hace un poco más de un mes. El doctor Balmaceda impugnó las medidas cautelares y este mismo magistrado resolvió dejarlos en libertad hasta que la condena quede firme. De la Fuente y Guzmán llegaron a estar 22 días en el Servicio Penitenciario Provincial.