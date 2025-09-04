Una pareja cayó detenida en Chimbas con un ladrillo de cocaína

Un importante operativo llevado a cabo por la Policía Federal en Chimbas , San Juan, culminó con la detención de una pareja y el secuestro de un ladrillo de cocaína de aproximadamente un kilo, además de un arma de fuego con varias municiones.

El procedimiento tuvo lugar en horas recientes dentro del Barrio El Chañar, cuando los efectivos federales detectaron una actitud sospechosa por parte de un hombre y una mujer que realizaban un aparente "pasa manos" de objetos. Ante la maniobra, los uniformados decidieron interceptarlos e identificarlos.

Según fuentes cercanas a la investigación, al momento de ser entrevistados, ambos mostraron un evidente nerviosismo. Esto motivó a los agentes a realizar un palpado preventivo, encontrando en poder de la mujer un paquete compacto que contenía la droga, además de un arma de fuego cargada.

Por estos elementos, la pareja fue detenida y quedó a disposición del Juzgado Federal interviniente. Cabe destacar que, en el caso de la mujer, la Justicia determinó que cumpla arresto domiciliario, dado que tiene a su cargo hijos menores de edad, uno de los cuales padece una discapacidad.

Las autoridades continúan con la investigación para determinar la procedencia de la droga y la posible vinculación con redes de narcotráfico. En tanto, se espera la audiencia judicial para formalizar el inicio del proceso penal correspondiente.