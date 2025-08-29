Detuvieron a "El Churro", acusado de dispararle en el pie a un hombre en Chimbas

Un operativo policial terminó con la detención de Eduardo Maximiliano Reinoso , alias “ El Churro ”, según se conoció este viernes. El hombre era buscado por un violento hecho ocurrido semanas atrás en Chimbas , el cual terminó con un disparo en el pie a otro sujeto.

Fuentes judiciales informaron a este diario que personal de la Brigada de la UFI Genérica llevó a cabo un allanamiento en el barrio Ejército de los Andes, en Rawson, en el marco de una causa por abuso de armas. Como resultado, se logró la aprehensión del sospechoso, aunque no se hallaron armas de fuego durante el procedimiento.

Reinoso está acusado de haberle efectuado un disparo en el pie a Jorge Leandro Rosas, en un hecho ocurrido el pasado 26 de julio en el interior de la Villa Del Sur, Chimbas.

El detenido quedó alojado en la Comisaría 36ª de Rawson, a disposición de la Justicia. La investigación es dirigida por el fiscal Alejandro Mattar junto a la ayudante fiscal Dra. Riveros.