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El comercio sanjuanino confirmó cómo trabajará en Semana Santa

La Cámara de Comercio local confirmó el cronograma para los próximos días. Mientras el miércoles y jueves la actividad será normal, el Viernes Santo las puertas permanecerán cerradas. Los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
comercio sanjuanino

El comercio sanjuanino informó cómo trabajarán durante los feriados de Semana Santa. La información fue confirmada por la Cámara de Comercio.

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Desde la entidad informaron que el día miércoles, jornada en la que se conmemora el Día del Empleado Público, la actividad comercial se desarrollará con total normalidad en toda la provincia.

En tanto, la Cámara sugirieron que el día Jueves Santo los comercios atiendan al público en sus horarios habituales, manteniendo la dinámica comercial sin modificaciones.

Por su parte, el Viernes Santo, considerado feriado nacional, no habrá atención al público, por lo que la mayoría de los establecimientos permanecerán cerrados en adhesión a la conmemoración.

Finalmente, el día sábado, la actividad comercial retomará su funcionamiento habitual, con apertura en los horarios normales.

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