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Mostró a un "dinosaurio" de 5.000.000 de años y 3 meses en Ischigualasto y se hizo viral

El video fue grabado en un museo del Parque Provincial Ischigualasto y se viralizó en TikTok por una explicación humorística sobre la edad de un dinosaurio. La publicación contó con cerca de 30 mil “me gusta” y generó decenas de comentarios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un video grabado dentro del Parque Provincial Ischigualasto se volvió viral en TikTok en los últimos días, tras una explicación tan insólita como humorística sobre la edad de un dinosaurio. El registro fue publicado por el usuario juanjoseesteban7 y rápidamente acumuló miles de reacciones en redes sociales.

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La escena ocurre dentro de uno de los espacios museográficos del parque, donde se exhiben réplicas de dinosaurios que habitaron la región hace millones de años. Allí, el joven filma a una de las figuras mientras lanza una frase que terminó captando la atención de los usuarios: “Este dinosaurio que ven acá tiene 5 millones de años y 3 meses. ¿Cómo sabe usted con tanta exactitud? Sí, porque yo laburo hace 3 meses acá y ya tenía 5 millones de años”.

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El comentario, claramente en tono de broma, fue suficiente para disparar la viralización del contenido. En pocas horas, el video alcanzó cerca de 30 mil “me gusta” y generó decenas de comentarios, muchos de ellos destacando la lógica del razonamiento.

“No encuentro fallas en su lógica”, escribió un usuario. “¿Dónde está el botón de aplausos?”, comentó otro. Incluso hubo quienes siguieron el juego: “O sea que el señor empezó a trabajar en el cumpleaños 5.000.000 del dinosaurio. Clarita la cuenta”.

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