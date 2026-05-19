Un periodista sanjuanino de 28 años quedó en el centro de la escena digital luego de lanzar una inusual campaña solidaria con un objetivo poco convencional: financiar su propio estilo de vida sin trabajar. El planteo de Luciano García, que él mismo definió como “la campaña más honesta de la historia”, fue difundido a través de un video en sus redes sociales y rápidamente comenzó a circular entre usuarios locales.

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En el registro audiovisual, el joven no apeló a eufemismos ni a historias dramáticas. Por el contrario, expuso de manera directa que la colecta no está destinada a personas en situación de vulnerabilidad, sino a él mismo. Según explicó, se trata de una decisión personal tras haberse “cansado de laburar” y encontrar en el streaming una alternativa para sostenerse económicamente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2056773302496952447&partner=&hide_thread=false El sincericidio de un periodista sanjuanino: se cansó de trabajar y ahora inició una colecta para vivir "de arriba" pic.twitter.com/DuyLW0Jsrk — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 19, 2026

El mensaje, cargado de ironía y sinceridad, detalla que el dinero recaudado será utilizado “100%” para fines personales. Entre ellos, García mencionó la posibilidad de dedicarse a jugar en línea, realizar transmisiones en vivo y generar contenido vinculado a videojuegos. En ese sentido, también defendió la actividad al señalar que detrás de los streamers existe “un gran laburo”.

Además, dejó en claro que no pretende engañar a quienes decidan colaborar. “Yo no les voy a mentir”, sostuvo, en una frase que sintetiza el tono general del video. La convocatoria está abierta a cualquier persona interesada en aportar dinero de manera voluntaria, a través del alias difundido públicamente.