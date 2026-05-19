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El sincericidio de un periodista sanjuanino: se cansó de trabajar y ahora inició una colecta para vivir "de arriba"

El planteo se viralizó en las últimas horas tras la difusión de un video en redes sociales. El propio protagonista explicó sin filtros los motivos detrás de la iniciativa. La propuesta generó repercusiones divididas entre quienes lo toman con humor y quienes lo cuestionan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un periodista sanjuanino de 28 años quedó en el centro de la escena digital luego de lanzar una inusual campaña solidaria con un objetivo poco convencional: financiar su propio estilo de vida sin trabajar. El planteo de Luciano García, que él mismo definió como “la campaña más honesta de la historia”, fue difundido a través de un video en sus redes sociales y rápidamente comenzó a circular entre usuarios locales.

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En el registro audiovisual, el joven no apeló a eufemismos ni a historias dramáticas. Por el contrario, expuso de manera directa que la colecta no está destinada a personas en situación de vulnerabilidad, sino a él mismo. Según explicó, se trata de una decisión personal tras haberse “cansado de laburar” y encontrar en el streaming una alternativa para sostenerse económicamente.

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El mensaje, cargado de ironía y sinceridad, detalla que el dinero recaudado será utilizado “100%” para fines personales. Entre ellos, García mencionó la posibilidad de dedicarse a jugar en línea, realizar transmisiones en vivo y generar contenido vinculado a videojuegos. En ese sentido, también defendió la actividad al señalar que detrás de los streamers existe “un gran laburo”.

Además, dejó en claro que no pretende engañar a quienes decidan colaborar. “Yo no les voy a mentir”, sostuvo, en una frase que sintetiza el tono general del video. La convocatoria está abierta a cualquier persona interesada en aportar dinero de manera voluntaria, a través del alias difundido públicamente.

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