Chaco: un periodista terminó preso por preguntar al gobernador Zdero

Un grave episodio de vulneración a la libertad de prensa se registró en la localidad chaqueña de Margarita Belén, cuando el periodista Fernando Ojeda fue detenido de forma arbitraria tras intentar realizarle una pregunta al gobernador Leandro Zdero.

El trabajador del medio TV Local estuvo privado de su libertad durante siete horas bajo una confusa acusación de "promover desorden".

El incidente, reconstruido por el portal Litigio al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, se desencadenó durante una visita oficial de Zdero al Club San Martín. Según registros fílmicos, Ojeda se acercó al mandatario para consultarle sobre las deficiencias en el suministro de agua potable de la zona. Ante la pregunta, el gobernador evitó responder, calificó al cronista de "militante kirchnerista" y continuó su marcha. Pocos minutos después, efectivos policiales procedieron a la aprehensión del joven.

La Policía del Chaco emitió un comunicado oficial donde justificó el arresto alegando que el ciudadano intentó "violar el perímetro de seguridad" del gobernador y luego pretendió darse a la fuga. La causa fue encuadrada bajo el artículo 60 del Código de Faltas provincial.

Sin embargo, el jefe de la fuerza, Fernando Romero, brindó una versión distinta en declaraciones con los medios de comunicación. El uniformado negó que el arresto estuviera vinculado a la labor de prensa o a la seguridad del mandatario, y afirmó que se debió a un supuesto "entredicho" e insultos del joven hacia el personal de seguridad a cien metros del club. Además, aseguró desconocer que el detenido era periodista.

El juez de Paz de Margarita Belén, José Luis Pontón, quien ratificó el procedimiento y mantuvo detenido a Ojeda hasta la una de la madrugada, reconoció en diálogo con Litigio que no tomó contacto directo con el cronista ni constató su estado de salud. Pontón admitió que su decisión se basó exclusivamente en la versión policial y afirmó no tener constancia de que el episodio ocurrió durante una cobertura periodística.

"Se comunican conmigo y me ponen en conocimiento de que aparentemente hubo un disturbio. El personal de seguridad intentó apartarlo y luego lo detuvieron", relató el magistrado, quien finalmente ordenó la libertad de Ojeda al considerar que no había motivos para una prisión preventiva.

El hecho despertó la alerta en el arco periodístico regional, debido al uso de figuras contravencionales "comodín" y la creación de conceptos como la "violación de perímetros" para restringir el acceso de los trabajadores de prensa a los funcionarios públicos.

FUENTE: Agencia NA