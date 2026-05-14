La receta electrónica se suma a la app Mi Argentina: cómo habilitar la opción

La receta electrónica desarrollada por el Ministerio de Salud fue incorporada a la aplicación Mi Argentina para que los usuarios puedan acceder a sus prescripciones de medicamentos emitidas a través de plataformas inscriptas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales de Salud (ReNaPDiS) durante los 60 días previos.

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El desarrollo se apoya en la Clave Única de Identificación de Receta (CUIR), un identificador nacional que permite localizar de manera precisa y segura cada prescripción emitida, sin duplicar registros.

Así, cada receta electrónica puede vincularse con el CUIL de la persona, lo que posibilita su consulta en Mi Argentina de forma sencilla y segura.

Cómo visualizar las recetas desde la app

Los usuarios deberán habilitar el servicio Receta Electrónica y autorizar que el sistema de salud comparta los datos con Mi Argentina.

Los pasos para habilitar la opción

Ir a la sección “suscribir servicios”.

Ingresar a la sección Salud.

Buscar la opción “recetas electrónicas".

Hacer click en el botón “agregar”

Hacer click en “adherir servicio”.

Desde el botón Salud de la pantalla de inicio, ingresar a la sección Receta Electrónica. Allí encontrarán la opción para visualizar las recetas emitidas.

¿Mis datos están protegidos?

El nuevo esquema, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, promueve la interoperabilidad entre plataformas de prescripción, repositorios de recetas y Mi Argentina, mediante el uso de estándares internacionales de información. __IP__

Esto se realiza mediante protocolos seguros y mecanismos de trazabilidad que aseguran la integridad de los datos y la confidencialidad. Solamente el ciudadano titular de la receta puede acceder a ella.

FUENTE: Agencia NA